Merc: Ovaj svjetski poredak više ne postoji

13.02.2026

14:47

Мерц Овај свјетски поредак више не постоји
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

Počela Minhenska bezbjednosna konferencija, traje tri dana

U hotelu "Bajerišer hof" danas je počela 62. Minhenska bezbjednosna konferencija.

Na trodnevnom skupu od najviše svjetske važnosti u ovoj oblasti učestvuje desetine državnika i drugih lidera, a fokus konferencije biće na odnosima EU-SAD, kao i drugim gorućim globalnim pitanjima poput Ukrajine, Pojasa Gaze i Irana.

Ova konferencija bi mogla da odredi i put kojim dalje ide NATO.

Емануел Макрон-02092025

Svijet

Zamrznuta ruska imovina ponovo stvorila tenzije: "Makron izdao Merca"

Počeo Mercov govor, još oštriji od Išingera: Ovaj svjetski poredak više ne postoji

Njemački kancelar Fridrih Merc počinje na početku govora na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji kazao je da ona oduvijek bila "seizmograf političke situacije“ i dodao da je godinama dolazio da "učvršćuje odnose sa našim američkim prijateljima".

Ali, on je napomenuo da smo posljednjih godina svedoci "rastućih tenzija i sukoba u svijetu", uključujući rusku agresiju na Ukrajinu.

On je kazao da je moto ovogodišnje konferencije pomalo "sumoran", ali da "moramo to reći još oštrijim riječima".

- Ovaj (svjetski) poredak više ne postoji. Evropa se upravo vratila s odmora od istorije - kazao je Merc, prenosi izvještač Gardijana iz sale.

Фридрих Мерц-26082025

Svijet

Merc odbacio zahtjev Zelenskog za "konkretan datum" učlanjenja u EU

Merc je rekao da se sada suočavamo s erom "obilježenom politikom velikih sila".

Merc je poručio i da je američka pretenzija na globalno liderstvo "osporena, a moguće i izgubljena".

On je kazao da "politika velikih sila" predstavlja "odraz nemirnih, uznemirenih društava u vremenima revolucionarnih promjena".

Ali, Merc upozorava da ona takođe testira granice demokratskog sistema jer gura ljude ka "snažnim i lakim odgovorima".

On je rekao i da roba, tehnologija i lanci snabdijevanja igraju posebno važnu ulogu u ovom novom svjetskom poretku koji tek nastaje.

On je takođe naveo da Kina "želi da bude lider u oblikovanju svijeta", ali da "sistematski koristi zavisnost drugih (u odnosu na nju) i redefiniše međunarodni poredak u svoju korist".

Fridrih Merc

