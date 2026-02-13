Rubio pred Minhen poslao ultimatum?

Rubio je pri polijetanju u Nemačku izjavio novinarima da je "rat u Ukrajini strašan" i da se mora odmah završiti "dostojanstvenim mirom" i pouzdanim bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu.

Rubio je naglasio i da nastavak rata izaziva ogromnu ljudsku patnju, posebno sada zimi sa ruskim napadima na energetsku infrastrukturu koji ostavljaju stotine hiljada ljudi bez struje i grijanja.

"To je rat. Zato želimo da se rat završi. Ljudi pate", rekao je, objašnjavajući da je to razlog zašto Vašington insistira na mirovnim pregovorima.

Rubio je potvrdio da očekuje sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama konferencije, iako to nije nazvao 100% sigurnim.

Cilj je jačanje pregovaračke pozicije Ukrajine, ali krajnji cilj ostaje brzo postizanje sporazuma, a ne produžavanje rata iscrpljivanja kome se kraj ne vidi, dodao je Rubio.

Istovremeno, izvršio je direktan pritisak na Evropljane.

On je, naime, pozvao evropske zemlje da preuzmu veći dio odgovornosti, povećavajući izdatke za odbranu i da bi trebalo da budu vodeći u pitanjima kao što je obnova Ukrajine.

Rubiov govor na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji je zakazan za subotu, 14. februar, kada se očekuje da će detaljnije "razraditi" ove tačke, koje su pojedini mediji ocijenili kao svojevrstan ultimatum Evropi i Ukrajini.

Očekuje se da njegov govor prate najviši evropski zvaničnici, poput Ursule fon der Lajen, Emanuela Makrona, Kira Starmera i Volodimira Zelenskog.

"Do tada, njegova poruka je jasna: Rat mora da se završi sada, pregovorima i realizmom – i Evropa mora prestati da se oslanja isključivo na SAD", naveo je grčki portal pronews.gr, koji ističe i da je atmosfera na konferenciji napeta.