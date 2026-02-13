Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

Izvor:
SRNA
13.02.2026
12:37
Komentari:0
Dva slučaja afričke kuge svinja otkrivena su u Španiji među divljim svinjama, prvi put van prvobitne zone epidemije u blizini Barselone, što je dovelo do dodatnih ograničenja kretanja ljudi i stoke, saopštile su regionalne vlasti u Kataloniji.
Novi slučajevi otkriveni su u blizini gradova El Papiol i Molins de Rej, u širem gradskom području Barselone, gdje nema farmi svinja.
Afrička kuga svinja nije štetna za ljude, ali se brzo širi među domaćim i divljim svinjama. Epidemije često podstiču zemlje da ograniče uvoz svinjetine iz zemalja ili regiona sa aktivnim slučajevima.
Španija je vodeći proizvođač svinjetine u EU, sa učešćem u četvrtini proizvodnje bloka i godišnjim izvozom vrijednim oko 3,5 milijardi evra.
Prvobitna epidemija, prva u Španiji od 1994. godine, dogodila se u brdima Kolserola sjeverno od Barselone, bez prijavljenih slučajeva na farmama.
Svijet
Grom udario grupu od 150 ljudi na festivalu, ima mrtvih i povrijeđenih
"Očekivano je bilo da će se u nekom trenutku jedna od divljih svinja preseliti na jug", rekao je šef katalonskog odjeljenja za poljoprivredu Oskar Ordeig.
On je dodao da, budući da je u pitanju sekundarna epidemija, nove mjere - uključujući dezinfekciju, sakupljanje i upravljanje leševima divljih svinja, pretrage dronovima i procjenu gustine populacije divljih svinja u zaraženom području - uticaće samo na dva grada.
Prema njegovim riječima, ukupno je u oblasti Barselone pronađeno 155 zaraženih svinja, a 13 novih slučajeva otkriveno je u posljednjih nekoliko dana.
Republika Srpska
1 d0
Svijet
1 d0
Društvo
3 d0
Zanimljivosti
6 d0
Svijet
38 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu