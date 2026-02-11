Logo
Domaći uzgajivači svinja u teškoj situaciji: Kako zaštiti proizvodnju?

Autor:

Zorica Petković

11.02.2026

19:55

Komentari:

0

Domaći uzgajivači svinja su u teškoj situaciji zbog prekomjernog uvoza, upozorava predsjednik Udruženja svinjara Srpske. Zato očekuju povećane podsticaje za tov prasadi, veću kontrolu prodaje mesa i samog deklarisanja. Realnost je, kaže, da klanice ne žele domaće meso, već im je najlakše da uvezu polutke, pa svinjogojci nemaju sa kim da sklope ugovore.

"Ukoliko ostanemo bez domaće proizvodnje i ne budemo se usavršavali vrlo brzo će se osjetiti kad se preorijentišemo na uvozno meso a samim tim i kompletno naše ruralno područje ostane bez zanimanja i prihoda, u seoskom dijelu se nema od čega živjeti osim od poljoprivrede", rekao je predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske Mišo Maljčić.

Trenutno najniža otkupna cijena za kilogram tovljene svinje je 2 marke i 20 feninga, što vam dođe koliko i kilogram jabuka srednjeg kvaliteta. Ministar Staša Košarac saglasan je sa svinjogojcima i prerađivačima mesa, da se analizirajući određene odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju može nažalost konstatovati da Evropska unija nije, kako je rekao, naš partner, da žele da iskoriste ovdašnje kapacitete, a benefite privuku isključivo sebi. Za sada je teško uvesti zaštitne mjere.

"Mi smo u Savjetu ministara zbog poltronskog odnosa jednog dijela strukture Savjeta ministara prema EU delegaciji da donesemo zaštitni mjere kada su u pitanju poljoprivredni proizvođači ,a cijenim da bi to bila najpametnija i najbolja odluka Savjeta ministara jer bi na takav način zaštiti poljoprivredne proizvođače. Imali smo niz primjera da takve odluke nismo mogli da donesemo a bili su prijedlozi iz resornog ministarstva RS", jasan je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Neće biti dozvoljen uvoz sumnjivog mesa. Ranije odobren uvoz goveđe meso iz Južne Amerike, konkretno Argetine u nedostatku mesa na tržištu je zaustavljen, naglašava Košarac, jer su zabilježene malverzacije a jedan dio mesa nije imao ni zdravstvenu ispravnost. Podsticaji za poljopriovrednike biće za proteklu godinu isplaćeni kao i do sada, obećava resorna ministarka. Trenutno je u završnoj fazi unos podataka u Agenciji za agrarna plaćanja, preko koje idu isplate.

"Nakon toga se izdaju rješenja proizvođačima i kada se sav taj posao obavi krećemo sa isplatama i biće redovne kao i do sada", istakla je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

Bude li bilo prostora za veći budžet, a postoje informacije o mogućim deblokiranjima određenih projekata, sve će to biti u korist naših poljoprivrednika, naglašavaju u resornom ministarstvu.

svinje

proizvodnja

svinjsko meso

