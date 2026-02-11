Logo
Kakvo je stanje u sektoru mljekarstva i poljoprivrede?

Izvor:

ATV

11.02.2026

19:18

Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?
Foto: ATV

Kakvo je stanje u sektoru mljekarstva i poljoprivrede? Mnogo je pitanja, a malo odgovora, kažu u opozicionim redovima koji su inicijatori ove teme koja će se na posebnoj sjednici Narodne skupštine naći pred poslanicima.

Predsjednik udruženja mljekara kaže da nije upoznat sa informacijom koju su narodni poslanici uputili Narodnoj skupštini i da kao udruženje nisu pozvani na sjednicu, ali da očekuju poziv.

"Smatramo da treba raspraviti o ovom pitanju s obzirom da je situacija na terenu loša i da se stanje pogoršava, širi se i na Federaciju, ova kriza, redukcije otkupa su sve izvjesnije i da bi moglo biti u većoj mjeri. Mi jesmo dobili neka 2 feninga po litru mlijeka, tražili smo 5, da smo zadovoljni nismo ali smo rekli da je to trenutni kompromis gdje mi ne želimo nastaviti aktivnosti bar dok ne prođu izbori", rekao je predsjednik udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.

U skladu sa dogovorom sa mljekarima, njima će biti povećani podsticaji u ovogodišnjem pravilniku, odnosno 30 feninga za litar mlijeka i 500 KM po grlu, poručila je resorna ministarka i dodala da ne vidi svrhu održavanja sjednice.

"Ja sam pročitala inicijativu poslanika koji su zahtjevali tu sjednicu i ono što mi jedino nije jasno, od 11 zahtjeva, 6 se ne odnosi apsolutno na poljoprivredu, a ostalih 5 zahtjeva su već riješeni i definisani", kazala je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

Neke od stvari koje su već definisane, a nalaze su u zahtjevima su označavanje proizvoda koji sadrže bjelančevine i masti osim mliječnih i proizvoda o rekonstituisanog mlijeka, poljoprivrednici imaju svoje predstavnike u pregovaračkom timu sa EU, ministarstvo je pružilo podršku formiranju proizvođačkih organizacija kao što je Naša mljekara.

Poslanici SDS-a su potpisnici zahtjeva da se održi posebna sjednica.

"Ovaj sporazum su Vlada i mljekari da dobiju neke 35 feninga, a da smanje kapacitete predaje, to ne pospješuje poljoprivredu u Republici Srpskoj", izjavio je poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Glamočak.

Komentarišući tvrdnje opozicije koje se nalaze u informaciji, da institucije štite uvoznički lobi, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu Ministara je rekao da opozicija potpuno neutemeljeno iznosi određene stavove i da bi trebalo da znaju da postoji ugovor o slobodnoj trgovini.

"Gospoda je nekada sjedila u Savjetu ministara, pa da li su donosili zaštitne mjere, da li su ikada pokušali da pokrenu postupak adaptacije određenih sporazuma, mi to jesmo i stalno to radimo kako bi zaštitili primarne proizvođače poljoprivrede. Očigledno to je špekulativno, to je politikantstvo i žele da izazovu reakciju kod poljoprivrednih proizvođača", izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac.

Ostaje da vidimo da li će doći do rasprave na temu o stanju u sektoru mljekarstva, nakon što su poslanici pozicije već nagovijestili da neće glasati za dnevni red.

