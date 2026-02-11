Direktor Novaković sa radnicima koji su podigli prevrnuti bager: Još jednom sloga pobijedila

Direktor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković danas je organizovao prijem za radnike Rudnika koji su učestvovali u akciji izvlačenja prevrnutog bagera, čime su još jednom pokazali visok stepen profesionalnosti, solidarnosti, ali i posvećenosti kolektivu.

Tokom kolegijalnog i konstruktivnog razgovora, istaknuto je da je upravo zajedništvo zaposlenih omogućilo da se složen tehnički problem riješi sopstvenim snagama i sredstvima preduzeća. Bilo je riječi i o unapređenju rada Rudnika, povećanju produktivnosti i planovima za naredni period.

Direktor Novaković je izrazio je nadu da će komunikacija između Uprave i radnika i ubuduće ostati "dvosmjerna" kao do sada, te dodao da od radnika, naročito onih iskusnijih, očekuje jasne i konkretne prijedloge i sugestije kako situaciju u preduzeću učiniti boljom.

"Ova akcija je pokazala kako se zajedničkim radom, međusobnom podrškom i odgovornim odnosom prema preduzeću mogu ostvariti konkretni rezultati. Upravo takav pristup treba da bude smjernica za naš dalji rad, a uvjeren sam da je čovjek bio i ostao najveći resurs našeg preduzeća“, istakao je Novaković.

Radnici su detaljno opisali tok akcije, ističući timski rad i koordinaciju kao ključne faktore uspjeha, te činjenicu da je Rudnik još jednom pokazao snagu svog kolektiva.

"Morali smo prvo izvršiti organizaciju, formirati timove, a potom izvršiti pripremu platoa. Ipak se radi o mašinama teškim oko 270 tona. Najveći rizik je postojao od samozapaljenja uglja, dok je dodatnu opasnost predstavljalo i ulje koje se izlilo iz bagera. Srećom, sve je prošlo bez problema. Sama akcija izvlačenja bagera je trajala oko 75 minuta, a u njoj smo koristili dva velika bagera, jedan manji i jedan buldozer", rekao je Milan Radovanović, bagerista RiTE Ugljevik sa preko 20 godina iskustva, koji je jedan od inicijatora akcije spašavanja bagera sopstvenim resursima.

Rukovodstvo Preduzeća donijelo je odluku da se svi direktni učesnici akcije izvlačenja bagera nagrade za izuzetan doprinos. Njima će radni učinak biti uvećan u naredna tri mjeseca za po 15% do 30%.

Nagrađeni radnici su RiTE Ugljevik su:

Miroslav Đokić; Cvjetozar Simić; Milan Radovanović; Slaviša Savić; Darko Marinković; Rajko Manojlović; Mile Bećarević; Siniša Marković; Milivoje Đurić; Miroslav Kostić; Đorđe Purić; Ljubiša Tomić; Radenko Golubović; Stefan Zekić; Nikola Marković i Radenko Lukić.