Dojava o bombi i u OŠ "Vladislav Ribnikar": Đaci odmah evakuisani

Dojava o bombi stigla je na adresu OŠ "Vladislav Ribnikar" i još nekoliko škola u Beogradu, nezvanično saznaju mediji.

Kako se saznaje, kontradiverzione ekipe odmah su po prijavi izašle na teren, a đaci su evakuisani.

Izlaskom na teren utvrđeno je da su dojave o bombi bile lažne.

Hronika Radnik poginuo nakon pada sa zgrade u Banjaluci, oglasilo se OJT

Podsjetimo, danas je u 12. beogradsku gimnaziju stigla dojava o bombi zbog čega je evakuisana cijela škola, piše Mondo.