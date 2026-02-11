Logo
Dojava o bombi i u OŠ "Vladislav Ribnikar": Đaci odmah evakuisani

11.02.2026

18:51

Dojava o bombi stigla je na adresu OŠ "Vladislav Ribnikar" i još nekoliko škola u Beogradu, nezvanično saznaju mediji.

Kako se saznaje, kontradiverzione ekipe odmah su po prijavi izašle na teren, a đaci su evakuisani.

Izlaskom na teren utvrđeno je da su dojave o bombi bile lažne.

Радник пао са зграде

Hronika

Radnik poginuo nakon pada sa zgrade u Banjaluci, oglasilo se OJT

Podsjetimo, danas je u 12. beogradsku gimnaziju stigla dojava o bombi zbog čega je evakuisana cijela škola, piše Mondo.

