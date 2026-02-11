Logo
Manja Grčić izabrana za direktora RTS-a

11.02.2026

14:44

Мања Грчић изабрана за директора РТС-а
Foto: Youtube / K1

Manja Grčić izabrana je danas za direktora Radio-televizije Srbije, saznaje Tanjug.

Odluka je donijeta na današnjoj sjednici Upravnog odbora RTS-a. Na konkursu je šest kandidata ispunilo uslove i to Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić.

Stanislav Veljković je prošle nedjelje povukao kandidaturu.

Mandat Dragana Bujoševića na funkciji generalnog direktora istekao je 3. februara, a UO RTS ga je dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest mjeseci.

Bujošević, međutim, nije potpisao ugovor o radu, pa javni servis nije imao vršioca dužnosti direktora, niti bilo koga drugog ko može da potpisuje zvanične odluke.

Manja Grčić

RTS

