Manja Grčić izabrana za direktora RTS-a

11.02.2026
14:44
Komentari:0
Manja Grčić izabrana je danas za direktora Radio-televizije Srbije, saznaje Tanjug.
Odluka je donijeta na današnjoj sjednici Upravnog odbora RTS-a. Na konkursu je šest kandidata ispunilo uslove i to Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić.
Stanislav Veljković je prošle nedjelje povukao kandidaturu.
Mandat Dragana Bujoševića na funkciji generalnog direktora istekao je 3. februara, a UO RTS ga je dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest mjeseci.
Bujošević, međutim, nije potpisao ugovor o radu, pa javni servis nije imao vršioca dužnosti direktora, niti bilo koga drugog ko može da potpisuje zvanične odluke.
Srbija
3 h0
Srbija
4 h0
Srbija
7 h0
Srbija
18 h0
Najnovije
Najčitanije
16
03
15
58
15
50
15
47
15
37
Trenutno na programu