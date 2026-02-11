Logo
Velika akcija policije: Pronađena droga, snajper i maske; Planirana likvidacija?

Izvor:

Telegraf

11.02.2026

08:42

Komentari:

0
Foto: Printscreen / MUP SRBIJE

U opsežnoj akciji Uprave kriminalističke policije (UKP), Policijske uprave za grad Beograd i Višeg javnog tužilaštva, noćas su u glavnom gradu slobode lišena tri lica zbog sumnje da su se bavila trgovinom narkoticima i neovlašćenim držanjem oružja i eksplozivnih materija, potvrđeno je jutros za "Telegraf.rs"

Tokom akcije, policija je zaplijenila osam kilograma kokaina visoke čistoće, čija se tržišna vrijednost procenjuje na desetine hiljada evra. Međutim, ono što posebno zabrinjava jeste arsenal oružja i specifična oprema pronađena kod osumnjičenih, koja ukazuje na to da je grupa možda pripremala teža krivična djela.

Arsenal za likvidacije?

Prilikom pretresa lokacija koje su koristili uhapšeni, policijski službenici su, pored narkotika, pronašli i:

2 kilograma razornog eksploziva i nekoliko ručnih bombi;

Snajper i prateće komade naoružanja;

Silikonske maske (koje se obično koriste za prikrivanje identiteta tokom izvršenja krivičnih djela);

Specijalnu opremu: Mikrokamere, dron, pa čak i policijske rotacije.

"Pronađena oprema, naročito silikonske maske i snajper, ukazuje na to da se ovdje ne radi samo o trgovini drogom, već o visokoprofesionalnoj kriminalnoj grupi", navodi izvor blizak istrazi.

Dalji postupak

Uhapšenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 sati.

Oni će u zakonskom roku biti privedeni na saslušanje, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo da li je ova grupa povezana sa nekim od ranijih nerasvjetljenih napada ili planiranim likvidacijama u regionu.

(Telegraf.rs)

Tagovi :

Jana o stravičnoj sceni na nastupu sa Šabanom: Gazda tražio da stoje i da pjevaju dok je krvnički tukao kćerku

1 h

0
Nesreća u Banjaluci: Golfom probio ogradu škole, uništio i semafor

1 h

0
Čeda konačno priznao u kakvom je odnosu sa Acom Kosom: Emocija postoji

1 h

0
"Referendum i izbori u Ukrajini" Da li će ih uopšte biti?

1 h

0

