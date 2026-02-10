Srbija tražila od Španije izručenje osumnjičenog za ubistvo MMA borca

Ministarstvo pravde Srbije podnijelo je Španiji molbu za izručenje Vasilija Gačevića, osumnjičenog za ubistvo MMA borca Stefana Savića, rečeno je danas Tanjugu iz tog ministarstva.

Gačevićevo izručenje je traženo 2. februara radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela teško ubistvo.

On je uhapšen u Barseloni 19. januara po Interpolovoj potjernici Srbije.

Sumnja se da je 25. februara 2024. godine u Beogradu nožem usmrtio MMA borca Stefana Savića.