Srbija tražila od Španije izručenje osumnjičenog za ubistvo MMA borca

Izvor:

Tanjug

10.02.2026

19:03

Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца
Foto: Društvene mreže

Ministarstvo pravde Srbije podnijelo je Španiji molbu za izručenje Vasilija Gačevića, osumnjičenog za ubistvo MMA borca Stefana Savića, rečeno je danas Tanjugu iz tog ministarstva.

Gačevićevo izručenje je traženo 2. februara radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela teško ubistvo.

Ајлин Гу

Ostali sportovi

Osvojila srebro na ZOI pa otkrila: Imala sam potres mozga i napade

On je uhapšen u Barseloni 19. januara po Interpolovoj potjernici Srbije.

Sumnja se da je 25. februara 2024. godine u Beogradu nožem usmrtio MMA borca Stefana Savića.

