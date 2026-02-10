Srednjoškolci iz Prijedora stali uz Tamaru u borbi protiv opake bolesti

Iskrenom željom da pomognu sugrađanki, prijedorski srednjoškolci zajednički su održali veliku lekciju iz humanosti. Naizgled običan školski dan pretvorili su u humanitarni bazar sa snažnom porukom da su solidarnost i empatija lekcije koje se najbolje uče srcem.

"Mi smo u jako kratkom vremenskom periodu uspjeli da izorganizujemo ovaj bazar sa ciljem da pokažemo da su svi učenici Srednjoškolskog centra uz našu sugrađanku", rekao učenik Srednjoškolskog centra Prijedor Stefan Prole.

"Potrebno joj je dosta podrške kao ženi, ao budućoj majci vjerovatno kao našoj sugrađanki koja je svojim trudom i radom i svime što je u životu uradila zaslužila svu našu podršku i podršku svojih sugrađana", kazala je učenica Srednjoškolskog centra, Prijedor Nada Jovanović.

Na bazaru su se našli proizvodi koje su budući farmaceuti sami pripremili, crteži arhitektonskih tehničara, dok su fizioterapeuti sugrađanima ponudili masaže.

"Ovdje imamo naše proizvode koje smo pravili na praktičnoj nastavi, iako su to samo obične vježbe mi smo odlučili da to iskoristimo u dobre svrhe", rekla je učenica Srednjoškolskog centra, Prijedor Anja Rendić.

Da je uloga Srednjoškolskog centra u Prijedoru mnogo veća od samog obrazovanja, potvrđuje i rukovodstvo škole, ponosno na empatiju koju njihovi učenici iznova pokazuju.

"Od naših učenika je krenula ova inicijativa, mi smo zaista tu da ih podržimo jer u današnje vrijeme je jako važno da mladi ljudi spoznaju empatiju i humanost", kazala je direktor Srednjoškolskog centra, Prijedor Bojana Vučenović.

Tamara Došen, suočava se sa najtežom životnom bitkom – borbom protiv karcinoma. Bazar se nastavlja sutra, a Prijedorčane očekuju usluge frizerskih tehničara koji će takođe dati doprinos akciji.