Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto istakao je da Mađarska može nastaviti suverenu, patriotsku strategiju, kojom postiže nacionalne interese, ili sprovoditi političku agendu Brisela.
Sijarto je ukazao da je najlakše biti isključiv, podržavati podjelu svijeta u blokove i da za to ne treba pretjerana inteligencija.
"Uživaćete podršku liberalnih struja nekoliko dana", naveo je Sijarto u video-obraćanju na društvenoj mreži "Iks".
On je naglasio da je dijalog suština diplomatije.
"Sagledati više pravaca, izgraditi dobre odnose sa svim političkim klimama, to je teže, tu se svakodnevno susrećete sa prljavim, brutalnim napadima. Ali, kada imate jaku zaleđinu kući, kao što imamo u Mađarskoj proteklih 16 godina, odoljećete tim napadima", rekao je Sijarto.
Parlamentarni izbori u Mađarskoj održaće se u nedjelju, 12. aprila.
