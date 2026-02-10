Logo
Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

SRNA

10.02.2026

20:16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела
Foto: ATV

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto istakao je da Mađarska može nastaviti suverenu, patriotsku strategiju, kojom postiže nacionalne interese, ili sprovoditi političku agendu Brisela.

Sijarto je ukazao da je najlakše biti isključiv, podržavati podjelu svijeta u blokove i da za to ne treba pretjerana inteligencija.

Трамп Доналд

Svijet

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

"Uživaćete podršku liberalnih struja nekoliko dana", naveo je Sijarto u video-obraćanju na društvenoj mreži "Iks".

On je naglasio da je dijalog suština diplomatije.

"Sagledati više pravaca, izgraditi dobre odnose sa svim političkim klimama, to je teže, tu se svakodnevno susrećete sa prljavim, brutalnim napadima. Ali, kada imate jaku zaleđinu kući, kao što imamo u Mađarskoj proteklih 16 godina, odoljećete tim napadima", rekao je Sijarto.

Џефри Епстајн

Scena

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održaće se u nedjelju, 12. aprila.

Peter Sijarto

Mađarska

