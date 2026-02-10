Najhladniji januar u Evropi u posljednjih 16 godina

Evropa je zabilježila najhladniji januar još od 2010. godine, s prosječnom temperaturom od 2,34 stepena Celzijusa, objavio je Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

Istovremeno, mjerenja na nivou cijele planete pokazala su da je januar globalno bio peti najtopliji otkako se vrše sistematska mjerenja, prenosi agencija AFP.

Ekstremi jačaju uprkos lokalnoj hladnoći

Naučnici Kopernikusove službe za klimatske promjene naglašavaju da hladnoća u jednoj regiji ne znači da se planeta hladi. Naprotiv, takvi kontrasti ukazuju na to da klimatski ekstremi postaju sve izraženiji.

Navode da su snažni hladni talasi pogodili sjevernu hemisferu u posljednjim sedmicama januara, dok je ledeni vazduh zahvatio Evropu i Sjevernu Ameriku.

Iznadprosječne temperature na velikom dijelu planete

U isto vrijeme, mjesečne temperature bile su iznad prosjeka na velikom dijelu svijeta, uključujući dijelove Arktika i zapadne Sjeverne Amerike.

"Januar 2026. godine donio je oštar podsjetnik da klimatski sistem može istovremeno donijeti vrlo hladno vrijeme u jednoj regiji, a ekstremnu vrućinu u drugoj", izjavila je Samanta Burges, strateški voditelj za klimu u ECMWF.

Globalna temperatura i poređenje s predindustrijskim periodom

Prosječna globalna temperatura u januaru iznosila je 12,95 stepeni Celzijusa, što je 1,47 stepeni iznad predindustrijskog nivoa.

Zimske oluje pogodile i SAD

Osim zahlađenja u Evropi, Sjedinjene Američke Države pogodila je snažna zimska oluja koja je donijela snijeg i led na području od Novog Meksika do Mejna.

Rekord i dalje drži januar 2025. godine

Ipak, apsolutni rekord i dalje drži januar 2025. godine, kada je globalna prosječna temperatura bila za 0,28 stepeni viša nego ove godine.

Mora i dalje neuobičajeno topla

Ni temperature mora ne donose olakšanje. Kako prenosi austrijski portal Heute, prosječna temperatura morske površine u januaru iznosila je 20,68 stepeni Celzijusa, što je četvrta najviša vrijednost ikada izmjerena za taj mjesec.