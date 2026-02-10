Opasnost vreba: Djeca na internetu lako mogu postati žrtve

Opasnost vreba - kroz najraznovrsnije video igrice,tik-tok, snepčet, vajber, vocap. Važno je da se razmjenjuju slike, video sadržaji, da bude privlačno, stariji osnovci pristupaju i potpuno neprimjerenim sadržajima koji promovišu nasilje, onlajn klađenje i pornografiju.

Da na internetu niko nije bezbjedan uvjerila se i Sofija, učenica petog razreda. Srećom, sve je prošlo bez posljedica.

"Listala sam Tik Tok i vidjela sam poruku, neki čovjek, ima 50 godina valjda stalno mi je govorio- zdravo Sofija, ja sam to ignorisala. Onda me je pitao: Da li stanujem negdje blizu. Ja sam to prijavila roditeljima i onda ga blokirala", rekla je učenica petog razreda OŠ "Miloš Crnjanski" Sofija Javorac.

Važno je da roditelji budu upoznati i sa međusobnom onlajn komunikacijom koja takođe može donijeti probleme.

"U mom razredu gdje sam ja razredni starješina desila se grupa gdje su objavljivali tuđe fotografije, pisali neprimjeren sadržaj ,sa ružnim riječima, znači djeca ozbiljno ne shvataju", izjavio je profesor informatike Nataša Dardić.

Kada djeca ne shvataju ozbiljno i takvi slučajevi se ponavljaju uprkos upozorenjima slučaj ide na postupanje MUP-a u i drugim institucijama. Jedinica za visokotehnološki kriminal MUPa Srpske, ima nekoliko desetina slučajeva krivičnih djela godišnje u vezi za zloupotrebom djece, njihovih fotografija i video materijala koji se razmjenjuju posredstvom platformi za komunikaciju. Stižu upozorenja i za roditelje - pazite sa kim vam djeca komuniciraju i šta gledaju, kako bi izbjegli najgore!

"Nama je uvijek najdrastičniji primjer kada se onlajn komunikacija prenese i ona oflajn okruženje, kada djeca toliko steknu povjerenje da budu spremna da pošalju fotografiju, video i da vjeruju toj osobi toliko da se nađu sa tom osobom uživo što vrlo često bude zloupotrebljeno", kazala je načelnik Jedinice za visokotehnološki kriminal u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske Olivije Zimonja.

Najbolja prevencija nasilja na internetu je upozoravaju stručnjaci aktivno uključivanje roditelja, praćenje i kontrola sadržaja koje djeca gledaju.