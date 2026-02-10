Logo
Large banner

Opasnost vreba: Djeca na internetu lako mogu postati žrtve

Autor:

Zorica Petković

10.02.2026

19:26

Komentari:

0
Опасност вреба: Дјеца на интернету лако могу постати жртве
Foto: ATV

Opasnost vreba - kroz najraznovrsnije video igrice,tik-tok, snepčet, vajber, vocap. Važno je da se razmjenjuju slike, video sadržaji, da bude privlačno, stariji osnovci pristupaju i potpuno neprimjerenim sadržajima koji promovišu nasilje, onlajn klađenje i pornografiju.

Da na internetu niko nije bezbjedan uvjerila se i Sofija, učenica petog razreda. Srećom, sve je prošlo bez posljedica.

"Listala sam Tik Tok i vidjela sam poruku, neki čovjek, ima 50 godina valjda stalno mi je govorio- zdravo Sofija, ja sam to ignorisala. Onda me je pitao: Da li stanujem negdje blizu. Ja sam to prijavila roditeljima i onda ga blokirala", rekla je učenica petog razreda OŠ "Miloš Crnjanski" Sofija Javorac.

Važno je da roditelji budu upoznati i sa međusobnom onlajn komunikacijom koja takođe može donijeti probleme.

"U mom razredu gdje sam ja razredni starješina desila se grupa gdje su objavljivali tuđe fotografije, pisali neprimjeren sadržaj ,sa ružnim riječima, znači djeca ozbiljno ne shvataju", izjavio je profesor informatike Nataša Dardić.

Василије Гачевић

Srbija

Srbija tražila od Španije izručenje osumnjičenog za ubistvo MMA borca

Kada djeca ne shvataju ozbiljno i takvi slučajevi se ponavljaju uprkos upozorenjima slučaj ide na postupanje MUP-a u i drugim institucijama. Jedinica za visokotehnološki kriminal MUPa Srpske, ima nekoliko desetina slučajeva krivičnih djela godišnje u vezi za zloupotrebom djece, njihovih fotografija i video materijala koji se razmjenjuju posredstvom platformi za komunikaciju. Stižu upozorenja i za roditelje - pazite sa kim vam djeca komuniciraju i šta gledaju, kako bi izbjegli najgore!

"Nama je uvijek najdrastičniji primjer kada se onlajn komunikacija prenese i ona oflajn okruženje, kada djeca toliko steknu povjerenje da budu spremna da pošalju fotografiju, video i da vjeruju toj osobi toliko da se nađu sa tom osobom uživo što vrlo često bude zloupotrebljeno", kazala je načelnik Jedinice za visokotehnološki kriminal u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske Olivije Zimonja.

Najbolja prevencija nasilja na internetu je upozoravaju stručnjaci aktivno uključivanje roditelja, praćenje i kontrola sadržaja koje djeca gledaju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

internet

Snepčet

dječija pornografija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Srbija

Srbija tražila od Španije izručenje osumnjičenog za ubistvo MMA borca

1 h

0
Додик: Република Српска на првом мјесту

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska na prvom mjestu

1 h

1
Нокти инспирисани леденом кафом су нови хит сезоне

Stil

Nokti inspirisani ledenom kafom su novi hit sezone

1 h

0
Ајлин Гу

Ostali sportovi

Osvojila srebro na ZOI pa otkrila: Imala sam potres mozga i napade

1 h

0

Više iz rubrike

Болница Фоча

Društvo

Lalović: Transport pacijenata otežan, ali bezbjednost nije ugrožena

2 h

0
Поскупјеле цигарете у БиХ, ево нових цијена

Društvo

Poskupjele cigarete u BiH, evo novih cijena

6 h

1
Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал

Društvo

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

8 h

0
Опрез: Повлачи се одређена серија хране за бебе са тржишта БиХ

Društvo

Oprez: Povlači se određena serija hrane za bebe sa tržišta BiH

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

20

08

Hrvat mislio da ulaže u kriptovalute i ostao bez ušteđevine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner