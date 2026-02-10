Logo
Oprez: Povlači se određena serija hrane za bebe sa tržišta BiH

10.02.2026

10:42

Komentari:

0
Foto: screenshot

Sa tržišta BiH preventivno se povlači određena serija hrane za bebe "aptamil" nakon što je utvrđeno prisustvo toksina cereulid koji može da izazove mučninu, povraćanje i grčeve u stomaku.

Agencija je o preventivnom povlačenju "aptamila" sa tržištva BiH obaviještena od kompanije "Euromand" iz Širokog Brijega, koji je dostavio da su zatečene i radi uništenja izdvojene zalihe hrane "aptamil pronutra jedan" i "aptamil pronutra dva" mase 1.200 grama.

Kako su naveli iz Agencije, obaviješteni su putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje /EU RASFF/ da su na tržište BiH distribuisane određene serije formula za dojenčad "aptamil" proizvođača "Danone" u kojim je utvrđeno prisustvo cereulida u količini koja može da predstavlja rizik.

Sve raspoložive informacije dostavljene su na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima, navela je Agencija na svojoj internet stranici.

Evropska agencija za bezbjednost hrane /EFSA/ odredila je akutnu referentnu dozu cereulida za dojenčad, te utvrdila koncentracije cereulida u adaptiranom mlijeku koje mogu da predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje.

Više informacija može da se pročita na linku na internet-stranici Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Kompanija "Danone" ranije je saopštila da povlači više od 120 serija formule za bebe u Austriji zbog moguće kontaminacije toksinom cereulidom, objavio je "Blumberg njuz".

