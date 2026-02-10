Oprez: Povlači se određena serija hrane za bebe sa tržišta BiH

Sa tržišta BiH preventivno se povlači određena serija hrane za bebe "aptamil" nakon što je utvrđeno prisustvo toksina cereulid koji može da izazove mučninu, povraćanje i grčeve u stomaku.

Agencija je o preventivnom povlačenju "aptamila" sa tržištva BiH obaviještena od kompanije "Euromand" iz Širokog Brijega, koji je dostavio da su zatečene i radi uništenja izdvojene zalihe hrane "aptamil pronutra jedan" i "aptamil pronutra dva" mase 1.200 grama.

Kako su naveli iz Agencije, obaviješteni su putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje /EU RASFF/ da su na tržište BiH distribuisane određene serije formula za dojenčad "aptamil" proizvođača "Danone" u kojim je utvrđeno prisustvo cereulida u količini koja može da predstavlja rizik.

Sve raspoložive informacije dostavljene su na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima, navela je Agencija na svojoj internet stranici.

Evropska agencija za bezbjednost hrane /EFSA/ odredila je akutnu referentnu dozu cereulida za dojenčad, te utvrdila koncentracije cereulida u adaptiranom mlijeku koje mogu da predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje.

Više informacija može da se pročita na linku na internet-stranici Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Kompanija "Danone" ranije je saopštila da povlači više od 120 serija formule za bebe u Austriji zbog moguće kontaminacije toksinom cereulidom, objavio je "Blumberg njuz".