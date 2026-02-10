Snijeg stigao u Srbiju, kada stiže u BiH?

Dugo očekivane zimske scene konačno su stigle u srce Šumadije. Dok je veći dio jutra protekao u sivoj i sumornoj atmosferi, intenzivne snežne padavine ubrzo su promenile izgled Kragujevca, prekrivši gradske krovove i ulice bijelim pokrivačem.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama, a koji su zabilježeni u naseljima sa višespratnicama, vidi se kako gusta zavjesa snijega ne posustaje već satima. Iako snijeg donosi određenu dozu radosti ljubiteljima zime, vidljivost u gradu je značajno smanjena, što zahtijeva poseban oprez svih učesnika u saobraćaju.

Gradsko jezgro i okolna naselja polako poprimaju pravu zimsku idilu, ali niske temperature i vlaga na kolovozima već stvaraju prve poteškoće za vozače. Nadležne službe su u pripravnosti, dok građani na mrežama dijele snimke zavejanih dvorišta i ulica, ističući da se intenzitet padavina ne smanjuje, prenosi Telegraf.

Meteorolozi najavljuju da bi padavine mogle da se nastave i u narednim satima, što će dodatno povećati visinu snježnog pokrivača. Stanovnicima Kragujevca se savjetuje da, ukoliko planiraju putovanje, obavezno koriste zimsku opremu i prilagode brzinu uslovima na putu, dok se pešacima preporučuje dodatni oprez zbog klizavih trotoara.

Prognoza za BiH

Prema trenutnim prognozama u BiH, padavine nas očekuje duži period. Narednih deset dana bi mogli imati izuzetak od padavina tek ponedjeljak naredne sedmice.

Temperatura vazduha do vikenda ove sedmice će biti u značajnijem plusu. Minimalna će iznositi pet stepeni, dok će se maksimalna kretati od 12 do 15.

Društvo Snijeg se vraća u BiH, ali temperature iznenađuju

Pad se očekuje za vikend kada minimalna temperatura ulazi u minus, a tada se očekuje i snijeg. Prema trenutnim prognozama snijeg bi se mogao vratiti u subotu, ali riječ je o kratkotrajnom zadržavanju snježnog pokrivača. Već početkom naredne sedmice maksimalna temperatura bi ponovo mogla prelaziti 10 stepeni.