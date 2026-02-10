Logo
Large banner

Snijeg stigao u Srbiju, kada stiže u BiH?

Izvor:

ATV/Telegraf.rs

10.02.2026

09:54

Komentari:

0
Зимска олуја
Foto: Unsplash

Dugo očekivane zimske scene konačno su stigle u srce Šumadije. Dok je veći dio jutra protekao u sivoj i sumornoj atmosferi, intenzivne snežne padavine ubrzo su promenile izgled Kragujevca, prekrivši gradske krovove i ulice bijelim pokrivačem.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama, a koji su zabilježeni u naseljima sa višespratnicama, vidi se kako gusta zavjesa snijega ne posustaje već satima. Iako snijeg donosi određenu dozu radosti ljubiteljima zime, vidljivost u gradu je značajno smanjena, što zahtijeva poseban oprez svih učesnika u saobraćaju.

Gradsko jezgro i okolna naselja polako poprimaju pravu zimsku idilu, ali niske temperature i vlaga na kolovozima već stvaraju prve poteškoće za vozače. Nadležne službe su u pripravnosti, dok građani na mrežama dijele snimke zavejanih dvorišta i ulica, ističući da se intenzitet padavina ne smanjuje, prenosi Telegraf.

Meteorolozi najavljuju da bi padavine mogle da se nastave i u narednim satima, što će dodatno povećati visinu snježnog pokrivača. Stanovnicima Kragujevca se savjetuje da, ukoliko planiraju putovanje, obavezno koriste zimsku opremu i prilagode brzinu uslovima na putu, dok se pešacima preporučuje dodatni oprez zbog klizavih trotoara.

Prognoza za BiH

Prema trenutnim prognozama u BiH, padavine nas očekuje duži period. Narednih deset dana bi mogli imati izuzetak od padavina tek ponedjeljak naredne sedmice.

Temperatura vazduha do vikenda ove sedmice će biti u značajnijem plusu. Minimalna će iznositi pet stepeni, dok će se maksimalna kretati od 12 do 15.

Требиње-снијег-13012026

Društvo

Snijeg se vraća u BiH, ali temperature iznenađuju

Pad se očekuje za vikend kada minimalna temperatura ulazi u minus, a tada se očekuje i snijeg. Prema trenutnim prognozama snijeg bi se mogao vratiti u subotu, ali riječ je o kratkotrajnom zadržavanju snježnog pokrivača. Već početkom naredne sedmice maksimalna temperatura bi ponovo mogla prelaziti 10 stepeni.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ергин Атаман тренер Турске

Košarka

Tragedija u Panatinaikosu, umrla majka Ergina Atamana

1 h

0
Добре вијести за раднике у иностранству, могућност увезивања стажа

BiH

Dobre vijesti za radnike u inostranstvu, mogućnost uvezivanja staža

1 h

0
Шолаја: Вријеме да се разговара о будућем функционисању БиХ

Republika Srpska

Šolaja: Vrijeme da se razgovara o budućem funkcionisanju BiH

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Epstajnova saradnica odbila da odgovara na pitanja, brani se ćutanjem

2 h

0

Više iz rubrike

Пројекција документарних филмова „Хероји причају“

Društvo

Projekcija dokumentarnih filmova „Heroji pričaju“

3 h

0
У Српској рођена 31 беба

Društvo

U Srpskoj rođena 31 beba

3 h

0
Вјерује се да ће вам се гријеси опростити ако изговорите ову молитву!

Društvo

Vjeruje se da će vam se grijesi oprostiti ako izgovorite ovu molitvu!

4 h

0
Празници увелико прошли, погледајте да ли је пала цијена прасића

Društvo

Praznici uveliko prošli, pogledajte da li je pala cijena prasića

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner