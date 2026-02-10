Logo
Tragedija u Panatinaikosu, umrla majka Ergina Atamana

Ергин Атаман тренер Турске
Foto: screenshot / FIBA Media

Košarkaški klub Panatinaikos objavio je jako tužne vijesti, majka Ergina Atamana Gulten je preminula početkom ove nedjelje. Klub je svom treneru uputio najiskrenije saučešće.

- KK Panatinaikos izražava najdublju tugu i iskreno saučešće Erginu Atamanu povodom gubitka njegove voljene majke, Gulten. Uz našeg trenera i cijelu njegovu porodicu smo u ovom teškom trenutku - stoji u objavi na društvenim mrežama.

Ataman je u posljednje vrijeme sa klubom prolazio kroz težak period i loše rezultate, koji su gurnuli ekipu na osmo mjesto Evrolige, iako je situacija bila daleko bolja do prije samo nekoliko nedjelja.

Zbog toga se Ataman našao na udaru kritika prvog čoveka Panatinaikosa Dimitriosa Janakopulosa, koji je nakon nedavnog kiksa u domaćem prvenstvu od Arisa prozvao cijeli stručni štab i igrače.

Ataman je priznao da mu je to jako teško palo, a verovatno i teže zbog porodične situacije u kojoj se našao.

