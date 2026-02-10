Željko Obradović stigao u Atinu, pa se oglasio: Ovdje sam poštovan

Ovog devetog februara je održana i svečana ceremonija u Atini, gdje je "Gazeta" uvrstila Željka Obradovića u "Kuću slavnih". Proslavljeni stručnjak je bio u Grčkoj, a tamo je održao i kratki govor dok je bio u društvu svojih nekadašnjih košarkaša.

Željko Obradović je uvršten u Kuću slavnih zbog, kako su naveli, izuzetnog doprinosa košarci u posljednjih 35 godina. On je najtrofejniji trener u Evroligi, ima devet trofeja u ovom takmičenju, pitanje je da li će ga iko i dostići.

Ovom prilikom, on je govorio u Grčkoj.

- Pozvan sam na ovu dodjelu i imam kuću ovdje u Grčkoj, pa je to bila dobra prilika da dođem. Važnije od same ljubavi ljudi jeste njihovo poštovanje. Ovdje osjećam da sam poštovan i želim da se zahvalim svima koji imaju takva osjećanja prema meni. Svaka nagrada je važna, posebno kada se sjetite početaka i toga kako ste započeli trenersku karijeru. Želim da se zahvalim svim ljudima sa kojima sam sarađivao tokom godina, kao i svim igračima u ovih 34 godine - rekao je Željko Obradović.

Njemu je nagradu uručio Kostas Slukas, dok su tu bili i Dimitris Dijamantidis, Vasilis Spanulis i mnogi drugi.

- Hvala vam i srećan sam što sam ovdje. Velika mi je čast što sam ovdje. Život jednog trenera nije lak, ali ono što ostaje iza nas čini me ponosnim. Večeras su sa mnom moji bivši igrači koji su danas treneri, i to me čini izuzetno ponosnim i srećnim. Neki ljudi koji su ovdje pomogli su mi da postanem ono što jesam. Zahvaljujem se Dimitrisu Dijamantidisu i Fragiskosu Alvertisu, kao i Kostasu Slukasu. Slukas je bio pravi general na parketu - zaključio je legendarni trener.