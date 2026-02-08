Nenad Stefanović: Veliki uspjeh za naš tim, sa ovih 13 igrača što imam – spreman sam da idem u rat

Nenad Stefanović je obraćanje započeo lepim rečima o rivalu, Krki, ističući da je slovenački tim video kao najveću pretnju Igokei za plasman u Top 8:

“Da krenemo redom. Prva stvar, čestitke Krki na odličnoj utakmici. Mi smo negdje vidjeli njih kao neku, da kažem, glavnu prijetnju za play-off u posljednjih dva mjeseca. Mislim da igraju izvanrednu košarku. Imaju deset pobjeda u posljednjih 11 susreta i ovaj danas poraz će im biti drugi. Ti porazi su kao ovaj danas, bili na jednu loptu. Ono što je meni uvijek lijepo, što sam video da je trener istakao da su želje Top 8. To je uvijek dobro. Svaka im čast na svemu”, rekao je trener Igokee, pa nastavio:

“Uz njih, naši rivali su bili FMP i Borac Čačak. Iako su oni pričali da su im ciljevi opstanak, ali smo na kraju vidjeli da to nije baš tako. Drago mi je da smo u tom krugu, sa te tri ekipe, na kraju imali 5:1. 2:0 sa Krkom, 2:0 sa FMP-om i 1:1 sa Borcem iz Čačka. Isto kao i prošle godine kada smo imali 9:1 u krugu sa direktnim konkurentima. Veliki uspjeh za naš tim, biti u Top 8 fazi. Znamo koji su timovi ostali ispod i ko sve nije ušao. Znamo i koji su timovi u Top 8 – evroligaši, evrokup ekipe, Bosna i mi.”

Govorio je i problemima sa kojima se Igokea susrela uoči početka utakmice u Novom Mestu:

“Jako sam zadovoljan današnjom utakmicom, iz vrlo prostih razloga. Prvo, nismo odustali ni u jednom trenutku, kao ni ekipa Krke. I kao broj dva, mi smo faktički pred samo zagrijavanje saznali da Nate Pierre Louis i Strahinja Gavrilović ne mogu igrati zbog stomačnih problema. Još nekoliko se igrača požalilo na slične probleme. Velika pobjeda, vjerovatno i najveća u prvom dijelu sezone. Izgurati sa deset igrača ovakvu utakmicu, gdje pojedinci nisu ni izlazi iz igre u drugom poluvremenu skoro. Zaista sve čestitke mojim igračima”.

U nastavku je trener ekipe iz Laktaša govorio o promjenama koje su pretrpeli od početka sezone:

Jako sam zadovoljan sa ovih 13 igrača koje trenutno imam. Mi smo imali dosta promjena ove sezone. Neke su bile usljed povreda, što je normalno i dešava se. Neke su bile usljed nekih drugih razloga, ali sve promjene koje smo napravili, bili smo prinuđeni na njih. Ovaj novi tim od prije nekoliko kola je pravi tim, koji treba da predstavlja Igokeu. Nema onih koji čašćavaju prisustvom i nema onih koji su negativni. I ako pojedinci ne misle tako, jedan moj stari trener je govorio – jedan čovjek sa negativnom energijom sve može da sruši. Mislim da smo mi svjedoci koliko smo prodisali u prethodne dvije nedjelje, ovih 13 igrača što imam, spreman sam da s njima idem u rat. Što se kaže, košarkaški, da sa njima “pogodinem”. Mrtvi se broje na kraju, ne sad sigurno”, rekao je Nenad Stefanović, pa zaključio:

“Za kraj, htio bih ovu pobjedu da posvetim svim ljudima u klubu. Znam koliko nam je bila značajna, bilo je bitno da uđemo sa istim brojem pobjeda kao i do sad. Istovremeno, da se pridružim čestitkama Mariju Ihringu, ali i staknem da je naš centar, Nikola Popović, koji danas nije bio u timu zbog povrede isto dobio sina Ivana. Tako da, ova pobjeda je za njega, za njegovu porodicu i da žive dugo i srećno u porodičnom zajedništvu”.

(basketballsphere)