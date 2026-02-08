Logo
Large banner

Nenad Stefanović: Veliki uspjeh za naš tim, sa ovih 13 igrača što imam – spreman sam da idem u rat

08.02.2026

21:54

Komentari:

0
Ненад Стефановић: Велики успјех за наш тим, са ових 13 играча што имам – спреман сам да идем у рат

Nenad Stefanović, trener Igokee, izneo je svoje utiske nakon što je Igokea slavila u produžetku protiv Krke 86:85.

Nenad Stefanović je obraćanje započeo lepim rečima o rivalu, Krki, ističući da je slovenački tim video kao najveću pretnju Igokei za plasman u Top 8:

“Da krenemo redom. Prva stvar, čestitke Krki na odličnoj utakmici. Mi smo negdje vidjeli njih kao neku, da kažem, glavnu prijetnju za play-off u posljednjih dva mjeseca. Mislim da igraju izvanrednu košarku. Imaju deset pobjeda u posljednjih 11 susreta i ovaj danas poraz će im biti drugi. Ti porazi su kao ovaj danas, bili na jednu loptu. Ono što je meni uvijek lijepo, što sam video da je trener istakao da su želje Top 8. To je uvijek dobro. Svaka im čast na svemu”, rekao je trener Igokee, pa nastavio:

“Uz njih, naši rivali su bili FMP i Borac Čačak. Iako su oni pričali da su im ciljevi opstanak, ali smo na kraju vidjeli da to nije baš tako. Drago mi je da smo u tom krugu, sa te tri ekipe, na kraju imali 5:1. 2:0 sa Krkom, 2:0 sa FMP-om i 1:1 sa Borcem iz Čačka. Isto kao i prošle godine kada smo imali 9:1 u krugu sa direktnim konkurentima. Veliki uspjeh za naš tim, biti u Top 8 fazi. Znamo koji su timovi ostali ispod i ko sve nije ušao. Znamo i koji su timovi u Top 8 – evroligaši, evrokup ekipe, Bosna i mi.”

Студент-Младост

Košarka

Košarkaši Studenta pobijedili Mladost

Govorio je i problemima sa kojima se Igokea susrela uoči početka utakmice u Novom Mestu:

“Jako sam zadovoljan današnjom utakmicom, iz vrlo prostih razloga. Prvo, nismo odustali ni u jednom trenutku, kao ni ekipa Krke. I kao broj dva, mi smo faktički pred samo zagrijavanje saznali da Nate Pierre Louis i Strahinja Gavrilović ne mogu igrati zbog stomačnih problema. Još nekoliko se igrača požalilo na slične probleme. Velika pobjeda, vjerovatno i najveća u prvom dijelu sezone. Izgurati sa deset igrača ovakvu utakmicu, gdje pojedinci nisu ni izlazi iz igre u drugom poluvremenu skoro. Zaista sve čestitke mojim igračima”.

U nastavku je trener ekipe iz Laktaša govorio o promjenama koje su pretrpeli od početka sezone:

Jako sam zadovoljan sa ovih 13 igrača koje trenutno imam. Mi smo imali dosta promjena ove sezone. Neke su bile usljed povreda, što je normalno i dešava se. Neke su bile usljed nekih drugih razloga, ali sve promjene koje smo napravili, bili smo prinuđeni na njih. Ovaj novi tim od prije nekoliko kola je pravi tim, koji treba da predstavlja Igokeu. Nema onih koji čašćavaju prisustvom i nema onih koji su negativni. I ako pojedinci ne misle tako, jedan moj stari trener je govorio – jedan čovjek sa negativnom energijom sve može da sruši. Mislim da smo mi svjedoci koliko smo prodisali u prethodne dvije nedjelje, ovih 13 igrača što imam, spreman sam da s njima idem u rat. Što se kaže, košarkaški, da sa njima “pogodinem”. Mrtvi se broje na kraju, ne sad sigurno”, rekao je Nenad Stefanović, pa zaključio:

“Za kraj, htio bih ovu pobjedu da posvetim svim ljudima u klubu. Znam koliko nam je bila značajna, bilo je bitno da uđemo sa istim brojem pobjeda kao i do sad. Istovremeno, da se pridružim čestitkama Mariju Ihringu, ali i staknem da je naš centar, Nikola Popović, koji danas nije bio u timu zbog povrede isto dobio sina Ivana. Tako da, ova pobjeda je za njega, za njegovu porodicu i da žive dugo i srećno u porodičnom zajedništvu”.

(basketballsphere)

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Stefanović

KK Igokea

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик у САД присуствовао кошаркашкој утакмици

Republika Srpska

Dodik u SAD prisustvovao košarkaškoj utakmici

4 d

43
Алекса Раданов

Košarka

Bivši košarkaš Crvene zvezde Aleksa Radanov novo pojačanje Partizana

1 sedm

0
Кошаркаши Борца против Сутјеске за пласман у плеј-оф Аба 2 лиге

Košarka

Košarkaši Borca protiv Sutjeske za plasman u plej-of Aba 2 lige

1 sedm

0
Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

Košarka

Košarkaši Studenta poraženi od Sutjeske

1 sedm

0

Više iz rubrike

Студент-Младост, кошарка

Košarka

Košarkaši Studenta pobijedili Mladost

4 h

0
Љубимац Гробара добио отказ у НБА: Данте Егзум је слободан играч

Košarka

Ljubimac Grobara dobio otkaz u NBA: Dante Egzum je slobodan igrač

7 h

0
Обрадовић: Очекује нас јако тешка утакмица у Подгорици

Košarka

Obradović: Očekuje nas jako teška utakmica u Podgorici

10 h

0
Остоја Мијаиловић открио зашто није поднио оставку послије одласка Жељка Обрадовића из Партизана!

Košarka

Ostoja Mijailović otkrio zašto nije podnio ostavku poslije odlaska Željka Obradovića iz Partizana!

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Pazite šta jedete: Bivši ministar upozorio na ''lošu'' slaninu

22

36

CIK BiH objavio rezultate izbora: Evo koliko su glasova osvojili Karan i Blanuša

22

30

Igor Dodik: Umjesto da se zapita zašto im narod ne vjeruje, vrh SDS-a odlučio da napadne volju birača

22

09

Vučić čestitao Karanu pobjedu: Srbija će uvijek biti uz Srpsku

22

05

Banjac: Izborom Karana građani Srpske poslali jasnu poruku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner