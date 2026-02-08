Obradović: Očekuje nas jako teška utakmica u Podgorici

Očekuje nas jako teška utakmica, biće to peti meč u samo 10 dana, to je jako težak ritam za svakoga. Međutim, to nije izgovor da ne odigramo jaku, čvrstu i odgovornu utakmicu u ponedjeljak, izjavio je danas trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči meča protiv ekipe Budućnosti u regionalnoj ABA lige.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 18 časova u Podgorici timu Budućnosti u utakmici 18. kola grupe B ABA lige.

Košarkaši Crvene zvezde su danas odradili trening u Beogradskoj areni, a potom će otputovati u Podgoricu.

"Ono što je takođe važno je da ovaj meč protiv dobrog kvalitetnog tima odigramo hladne glave na prvom mjestu u vrućoj atmosferi kakva je uvijek u Podgorici kada igra Crvena zvezda", dodao je Obradović, prenio je zvanični sajt kluba.

Ovo će biti 66. utakmica dva kluba u regionalnoj ligi. "Crveno-bijeli" su zabilježili 36. pobjeda, a od toga osam u Podgorici.

"Budućnost je odličan tim sa jakim domaćim terenom i očekuje nas težak meč. Ne pomaže ni to što će nam ovo biti peti meč u jako kratkom periodu, ali nadam se da ćemo se osvježiti i spremni dočekati ovu utakmicu. Moramo da odigramo čvrsto u odbrani na prvom mjestu, i odgovorno", izjavio je košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba u regionalnom takmičenju, Crvena zvezda je u Beogradu pobijedila Budućnost rezultatom 95:79 u 6. kolu ABA lige.

Budućnost se nalazi na prvom mjestu na tabeli grupe B regionalnog takmičenja sa 13 pobeda i dva poraza, dok je Zvezda treća sa skorom 11/4.