Edin Džeko oborio još jedan rekord u Njemačkoj

Izvor:

ATV

08.02.2026

17:08

Един Џеко у дресу ФК Фиорентина
Foto: Tanjug/Massimo Paolone/LaPresse via AP

Edin Džeko nastavlja nizati golove i rekorde u njemačkom fudbalu.

U susretu 21. kola Druge Bundeslige između Šalkea i Dinamo Drezdena, koji je završen rezultatom 2:2, bh. napadač postigao je oba pogotka za svoj tim.

Ovim učinkom Džeko je postao najstariji igrač u istoriji Bundeslige, Druge Bundeslige i Kupa Njemačke koji je postigao dva gola na jednoj utakmici.

U trenutku novog rekorda imao je 39 godina i 327 dana.

Time je nadmašio dosadašnji rekord koji je držao Slavomir Čalaskievic iz Babelsberga, koji je 20. aprila 2002. godine imao 38 godina i 142 dana kada je ostvario isti učinak.

