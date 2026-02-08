Grahovac: Sramota je da ljudi putuju pet-šest sati i da ih se pusti samo na pola sata utakmice

Fudbaleri banjalučkog Borca juče su gostovali kod ekipe Veleža, a na stadionu “Rođeni” imali su podršku i velike grupe najvatrenijih navijača banjalučkog kluba.

Navijačka pjesma “Lešinara” začula se tek u drugom poluvremenu zbog silnih provjera prilikom ulaska na stadion “Rođeni”. Boljka je to koja se ponavlja već godinama i zbog koje ispaštaju gostujući navijači na skoro svim premijerligaškim stadionima.

Fudbal Derbi Veleža i Borca u Mostaru, mreže mirovale

Na ovu temu danas se oglasio i Srđan Grahovac, kapiten FK Borac koji je uputio svojevrsnu kritiku putem svog Instagram profila.

“Sramota da ljudi putuju pet-šest sati i da ih se pusti samo na pola sata utakmice i ne dočekaju kraj. Fudbal se igra za navijače. Naš klub, naš grad.” poručio je Grahovac uz video navijanja na stadionu “Rođeni”.

Grahovac na Instagramu

Utakmica je završena rezultatom 0:0