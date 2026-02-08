Logo
Large banner

Grahovac: Sramota je da ljudi putuju pet-šest sati i da ih se pusti samo na pola sata utakmice

Izvor:

ATV

08.02.2026

12:53

Komentari:

0
Граховац: Срамота је да људи путују пет-шест сати и да их се пусти само на пола сата утакмице
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbaleri banjalučkog Borca juče su gostovali kod ekipe Veleža, a na stadionu “Rođeni” imali su podršku i velike grupe najvatrenijih navijača banjalučkog kluba.

Navijačka pjesma “Lešinara” začula se tek u drugom poluvremenu zbog silnih provjera prilikom ulaska na stadion “Rođeni”. Boljka je to koja se ponavlja već godinama i zbog koje ispaštaju gostujući navijači na skoro svim premijerligaškim stadionima.

Борац Жељо

Fudbal

Derbi Veleža i Borca u Mostaru, mreže mirovale

Na ovu temu danas se oglasio i Srđan Grahovac, kapiten FK Borac koji je uputio svojevrsnu kritiku putem svog Instagram profila.

“Sramota da ljudi putuju pet-šest sati i da ih se pusti samo na pola sata utakmice i ne dočekaju kraj. Fudbal se igra za navijače. Naš klub, naš grad.” poručio je Grahovac uz video navijanja na stadionu “Rođeni”.

Граховац на Инстаграму
Grahovac na Instagramu

Utakmica je završena rezultatom 0:0

Podijeli:

Tagovi:

FK Borac

Lešinari

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Ми смо банду преко Дрине..." Хаос у Сплиту: Торцида брутално извријеђала Црвену Звезду

Fudbal

"Mi smo bandu preko Drine..." Haos u Splitu: Torcida brutalno izvrijeđala Crvenu Zvezdu

17 h

0
Дерби Вележа и Борца у Мостару, мреже мировале

Fudbal

Derbi Veleža i Borca u Mostaru, mreže mirovale

18 h

0
Партизан славио послије преокрета, па избио на прво мјесто

Fudbal

Partizan slavio poslije preokreta, pa izbio na prvo mjesto

22 h

0
Барселона се повукла из Европске суперлиге

Fudbal

Barselona se povukla iz Evropske superlige

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

14

17

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

14

08

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

13

57

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

13

33

Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner