Barselona se povukla iz Evropske superlige

Španski fudbalski klub "Barselona" zvanično se povukao iz projekta Evropske superlige, objavio je klub.

Time je "Real Madrid" ostao jedini zagovornik takmičenja koje je prijetilo da bude rival Ligi šampiona koju organizuje Evropska fudbalska federacija /UEFA/.

"`FK Barselona` objavljuje da je danas formalno obavijestio Kompaniju Evropske superlige i klubove koji su bili njen dio o svom povlačenju iz projekta Evropske superlige", navodi se u saopštenju.

Predsjednik "Barselone" Džoan Laporta rekao je u januaru da je klub spreman da krene dalje i pozvao potencijalne klubove Superlige da se "vrate u UEFA".

Projekat je zamišljen 2021. godine s ciljem da preoblikuje profesionalni evropski klupski fudbal u korist najvećih i najbogatijih klubova.

Međutim, koncept elitnog takmičenja zatvorenog tipa naišao je na velike proteste navijača, otpor vlada i čvrsto protivljenje upravnih tijela.