Logo
Large banner

Barselona se povukla iz Evropske superlige

07.02.2026

14:00

Komentari:

0
Барселона се повукла из Европске суперлиге
Foto: Tanjug

Španski fudbalski klub "Barselona" zvanično se povukao iz projekta Evropske superlige, objavio je klub.

Time je "Real Madrid" ostao jedini zagovornik takmičenja koje je prijetilo da bude rival Ligi šampiona koju organizuje Evropska fudbalska federacija /UEFA/.

"`FK Barselona` objavljuje da je danas formalno obavijestio Kompaniju Evropske superlige i klubove koji su bili njen dio o svom povlačenju iz projekta Evropske superlige", navodi se u saopštenju.

Адин Личина

Fudbal

Adin Ličina u Juventusu

Predsjednik "Barselone" Džoan Laporta rekao je u januaru da je klub spreman da krene dalje i pozvao potencijalne klubove Superlige da se "vrate u UEFA".

Projekat je zamišljen 2021. godine s ciljem da preoblikuje profesionalni evropski klupski fudbal u korist najvećih i najbogatijih klubova.

Međutim, koncept elitnog takmičenja zatvorenog tipa naišao je na velike proteste navijača, otpor vlada i čvrsto protivljenje upravnih tijela.

Podijeli:

Tagovi:

Barselona

Evropska Super Liga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Индијац ради као механичар у Хрватској, открио колику има плату

Auto-moto

Indijac radi kao mehaničar u Hrvatskoj, otkrio koliku ima platu

1 h

0
Милиац Тодоровић пјевачица прослава рођендана

Scena

Milica Todorović: Prolazim pakao

2 h

0
Franjo Fon Almen osvajač prva zlatna medalja na Zimskim olimpijskim igrama 2026

Ostali sportovi

Švajcarac Franjo prvi osvajač zlatne medalje na ZOI

2 h

0
Вирус хара на ЗОИ: Покошена још једна репрезентација!

Ostali sportovi

Virus hara na ZOI: Pokošena još jedna reprezentacija!

2 h

0

Više iz rubrike

Драган Стојковић Пикси нашао нови посао?

Fudbal

Dragan Stojković Piksi našao novi posao?

1 d

0
Премијер лига БиХ: Рудар, Слога и Радник прижељкују опстанак

Fudbal

Premijer liga BiH: Rudar, Sloga i Radnik priželjkuju opstanak

1 d

0
ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Fudbal

Oglasio se Partizan: Nenad Stojaković ostaje!

1 d

0
ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Fudbal

Smijenjen Nenad Stojaković

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

46

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

15

32

Preminuo Miro Vuksanović

15

26

Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

15

12

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

15

10

Dodik: Nudio sam muslimanima 2 milijarde da se raziđemo, povlačim ponudu, ali ćemo se razići

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner