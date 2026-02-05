Oglasio se Partizan: Nenad Stojaković ostaje!

Prostrujala je informacija da je Nenad Stojaković smijenjen sa mjesta trenera Partizana, ali se sada klub oglasio.

Crno-bijeli su izdali saopštenje u kom navode da 45-godišnji strateg ostaje na istoj funkciji i da će se o njegovoj budućnosti odlučivati poslije meča sa Radnikom.

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"Na danas održanoj sjednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je finansijska analiza Kluba i raspravljalo se o aktuelnim sportskim pitanjima.

Klub će u narednom periodu preduzimati sve nužne aktivnosti kako bi se uspješno završio postupak licenciranja za evropska takmičenja.

U vezi sa sportskim pitanjima Upravni odbor je analizirao sve aspekte rada, počev od prelaznog roka, preko rada omladinske škole i prvog tima. Tokom diskusije, generalni direktor Danko Lazović predložio je smjenu trenera prvog tima Nenada Stojakovića. Upravni odbor je iskazao stav da je trenutni fokus na sljedećoj utakmici protiv Radnika, te da će se o toj temi diskutovati nakon te utakmice.

Fudbalski klub Partizan obavještava javnost da je tokom prelaznog roka u Klub stigla ponuda od Fudbalskog kluba CSKA iz Moskve, za igrače Milana Roganovića i Nikolu Simića. Ponuda je odbijena usled neadekvatnih finansijskih uslova", stoji u saopštenju Partizana.