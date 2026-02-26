Logo
Milion KM iz budžeta za sportske klubove Grada Zvornika

Sanja Trifković

26.02.2026

19:51

Скупштина Града Зворник
Foto: ATV

600 000 KM podsticaja zvorničkim poljoprivrednicima u sektoru stočarstva, voćarstva, organske i plasteničke proizvodnje, kao i protivgradnu zaštitu usjeva jedan je od usvojenih tačaka dnevnog reda na sjednici Skupštine grada.

Milion KM iz budžeta ide i sportistima.

"Naravno da ta sredstva nisu dovoljna za funkcionisanje svih tih klubova, ali nastojimo da značajan dio tih troškova pokrijemo za njihovo funkcionisanje, ali akcenat će nam biti prvenstveno za stvaranje uslova i infrastrukture da naši sugrađani koji se bave time imaju uslove za treniranje, tako da ćemo sigurno raditi u narednom periodu, takođe i od donacije sredstava koje nam je obezbijedila Vlada RS, dio tih sredstava uložiti i u gradnju novih sportskih kompleksa tako i rekonstrukciju postojećih kao i rekonstrukciju fiskulturnih sala u našim Mjesnim zajednicama koje naši sportski klubovi koriste", rekao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

Za sport su i odbornici opozicije, ipak žele da sredstva odu i manje popularnim sportovima kako bi se podržali i oni i njihova promocija zdravog načina života, kažu.

"Naravno za sportiste nikad novca dosta ali sam tražio danas upoređujući neke vrste sportova, predstavljanje grada, da predstavimo neke zdrave normalne vrijednosti poput gimnastičarskog kluba, planinara ljudi entuzijasta da im se povećaju sredstva jer su to zaista ljudi entuzijasti u današnje vrijeme kada svi hrle za nekim drugim vrijednostima ovi ljudi promovišu neke zdrave vrijednosti", rekao je šef Kluba odbornika SDS u Skupštini grada Zvornika Bojan Lukić.

Jedna od važnijih tačaka koje su usvojene tiče se i proširenih prava i usluga u oblasti socijalne zaštite.

Zvornik

Podsticaji

podsticaji za poljoprivredu

