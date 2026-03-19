Jeziva scena u Ligi šampiona: Fudbaleru reklama otkinula pola prsta, hitno operisan

ATV

19.03.2026

21:26

Језива сцена у Лиги шампиона: Фудбалеру реклама откинула пола прста, хитно оперисан
Foto: Tanjug / AP / Jon Super

Scena kakva se rijetko viđa na fudbalskim terenima, a koja je ostavila u šoku sve prisutne na kultnom "Enfildu", obilježila je revanš meč osmine finala Lige šampiona između Liverpula i Galatasaraja.

Zvijezda turskog tima, Noa Lang, doživio je jezivu povredu palca desne ruke zbog koje je na nosilima i uz pomoć kiseonika iznijet sa terena.

Sve se dogodilo u jednom, naizgled, potpuno bezazlenom trenutku. Lang je izgubio ravnotežu i pokušao da se osloni na reklamne panoe pored terena kako bi se zadržao.

Međutim, u tom trenutku se dogodilo nešto nezamislivo – njegov palac je upao u prorez između dva dijela reklame, koji su se potom, pod naletom njegovog tijela, sklopili poput makaza i bukvalno mu priklještili i smrskali prst.

Kamere su zabilježile lica fotografa pored terena koja su bila zaleđena od užasa dok su gledali šta se dešava. Holanđanin je odmah pao na travu, previjajući se od bolova, dok mu je ruka bila potpuno prekrivena krvlju.

Nakon meča, potresne detalje iznio je njegov saigrač iz reprezentacije Nizozemske i defanzivac Liverpula, Džeremi Frimpong.

"Kada sam otišao da provjerim kako je Noa, nekoliko ljudi mi je reklo da mu je pola prsta otkinuto. Bio je u strašnim bolovima", izjavio je Frimpong za nizozemske medije.

Trener Galatasaraja, Okan Buruk, potvrdio je da je situacija veoma ozbiljna:

"U pitanju je teška povreda prsta. Čekamo vijesti iz bolnice, ali je vrlo vjerovatno da će biti potrebna hitna operacija", prenosi Telegraf.

U sjenci ove jezive povrede ostao je sjajan rezultat Liverpula.

"Redsi" su dominirali terenom i slavili sa ubjedljivih 4:0, čime su lako nadoknadili zaostatak iz prve utakmice i plasirali se u četvrtfinale.

Više iz rubrike

Фудбалери Радника спремни за кључни дио сезоне

Fudbal

Fudbaleri Radnika spremni za ključni dio sezone

2 h

0
Смањена казна Едину Џеки

Fudbal

Smanjena kazna Edinu Džeki

7 h

0
Милош Јојић и наредне сезоне у ФК Борац

Fudbal

Miloš Jojić i naredne sezone u FK Borac

8 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Tragedija: Bivši fudbaler stradao u nesreći

10 h

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Sjajni Partizan slavio u Parizu

22

50

Izuzetno otrovna riba ponovo uhvaćena kod Dubrovnika: Može biti smrtonosna

22

49

Netanjahu otkrio koliko će trajati rat protiv Irana

22

46

Mornarica upala na imanje narko-kartela, ubijeno najmanje 11 ljudi

22

35

Njemački mediji o slučaju njegovateljice iz BiH kojoj prijeti deportacija

