Jeziva scena u Ligi šampiona: Fudbaleru reklama otkinula pola prsta, hitno operisan

Scena kakva se rijetko viđa na fudbalskim terenima, a koja je ostavila u šoku sve prisutne na kultnom "Enfildu", obilježila je revanš meč osmine finala Lige šampiona između Liverpula i Galatasaraja.

Zvijezda turskog tima, Noa Lang, doživio je jezivu povredu palca desne ruke zbog koje je na nosilima i uz pomoć kiseonika iznijet sa terena.

Sve se dogodilo u jednom, naizgled, potpuno bezazlenom trenutku. Lang je izgubio ravnotežu i pokušao da se osloni na reklamne panoe pored terena kako bi se zadržao.

Međutim, u tom trenutku se dogodilo nešto nezamislivo – njegov palac je upao u prorez između dva dijela reklame, koji su se potom, pod naletom njegovog tijela, sklopili poput makaza i bukvalno mu priklještili i smrskali prst.

Kamere su zabilježile lica fotografa pored terena koja su bila zaleđena od užasa dok su gledali šta se dešava. Holanđanin je odmah pao na travu, previjajući se od bolova, dok mu je ruka bila potpuno prekrivena krvlju.

Nakon meča, potresne detalje iznio je njegov saigrač iz reprezentacije Nizozemske i defanzivac Liverpula, Džeremi Frimpong.

"Kada sam otišao da provjerim kako je Noa, nekoliko ljudi mi je reklo da mu je pola prsta otkinuto. Bio je u strašnim bolovima", izjavio je Frimpong za nizozemske medije.

Trener Galatasaraja, Okan Buruk, potvrdio je da je situacija veoma ozbiljna:

"U pitanju je teška povreda prsta. Čekamo vijesti iz bolnice, ali je vrlo vjerovatno da će biti potrebna hitna operacija", prenosi Telegraf.

U sjenci ove jezive povrede ostao je sjajan rezultat Liverpula.

"Redsi" su dominirali terenom i slavili sa ubjedljivih 4:0, čime su lako nadoknadili zaostatak iz prve utakmice i plasirali se u četvrtfinale.