Tragedija: Bivši fudbaler stradao u nesreći

Sorin Tufan, nekadašnji fudbaler Steaue iz Bukurešta, tragično je stradao u pomorskoj nesreći u 57. godini.

Tufan je nakon igračke karijere hljeb zarađivao na moru, a nastradao je u srijedu u luci Midija, kada se tegljač kojim je upravljao prevrnuo i potonuo.

Tragedija je veća jer Tufan kobnog dana nije ni trebalo da bude na dužnosti, već se na brod se ukrcao kako bi zamijenio kolegu. Prema navodima lokalnih medija, u jednom momentu je došlo do otkazivanja motora, nakon čega se plovilo prevrnulo.

Hronika Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

Iako su spasilačke ekipe uspele da izvuku Tufana na obalu, pokušaji reanimacije su bili bezuspješni. Ronilački timovi i dalje tragaju za preostala četiri člana posade koji se vode kao nestali.

Sorin Tufan potiče iz legendarne fudbalske porodice, jer je njegov otac Marin Tufan bio član reprezentacije Rumunije na Svjetskom prvenstvu 1970. godine.

Hronika Ivanu prerezao grkljan, pa bacio tijelo u rijeku: Uznemirujući detalji ubistva

On je rano nagovijestio veliki talenat, debitujući za Farul sa samo 17 godina, da bi 1992. godine ostvario transfer karijere prelaskom u redove tadašnjeg giganta, Steaue iz Bukurešta, prenosi Sportinjo.

Sa crveno-plavima je osetio slast igranja u Ligi šampiona, ali je zbog teških povreda bio prinuđen da završi karijeru u 26. godini.