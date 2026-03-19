Tragedija: Bivši fudbaler stradao u nesreći

19.03.2026

13:28

Foto: Tanjug/AP

Sorin Tufan, nekadašnji fudbaler Steaue iz Bukurešta, tragično je stradao u pomorskoj nesreći u 57. godini.

Tufan je nakon igračke karijere hljeb zarađivao na moru, a nastradao je u srijedu u luci Midija, kada se tegljač kojim je upravljao prevrnuo i potonuo.

Tragedija je veća jer Tufan kobnog dana nije ni trebalo da bude na dužnosti, već se na brod se ukrcao kako bi zamijenio kolegu. Prema navodima lokalnih medija, u jednom momentu je došlo do otkazivanja motora, nakon čega se plovilo prevrnulo.

Iako su spasilačke ekipe uspele da izvuku Tufana na obalu, pokušaji reanimacije su bili bezuspješni. Ronilački timovi i dalje tragaju za preostala četiri člana posade koji se vode kao nestali.

Sorin Tufan potiče iz legendarne fudbalske porodice, jer je njegov otac Marin Tufan bio član reprezentacije Rumunije na Svjetskom prvenstvu 1970. godine.

On je rano nagovijestio veliki talenat, debitujući za Farul sa samo 17 godina, da bi 1992. godine ostvario transfer karijere prelaskom u redove tadašnjeg giganta, Steaue iz Bukurešta, prenosi Sportinjo.

Sa crveno-plavima je osetio slast igranja u Ligi šampiona, ali je zbog teških povreda bio prinuđen da završi karijeru u 26. godini.

Огласила се мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника

Oglasila se majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika

Ивану пререзао гркљан, па бацио тијело у ријеку: Узнемирујући детаљи убиства

Ivanu prerezao grkljan, pa bacio tijelo u rijeku: Uznemirujući detalji ubistva

Меси постигао 900. гол

Mesi postigao 900. gol

Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

Menadžeri iz Banjaluke umiješani u skandal u Čelziju?

Зрињски након пенала савладао Сарајево и освојио Суперкуп БиХ

Zrinjski nakon penala savladao Sarajevo i osvojio Superkup BiH

