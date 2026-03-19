Mesi postigao 900. gol

ATV

19.03.2026

07:40

Меси постигао 900. гол
Foto: Tanjug/AP

Argentinska superzvijezda Lionel Mesi postigao je u srijedu, 18. marta, 900. gol u svojoj karijeri.

Ipak, to nije bilo dovoljno da spriječi eliminaciju Inter Majamija iz KONKAKAF Kupa šampiona. Nakon remija 1:1 sa Nešvilom, ekipa sa Floride ispala je zbog pravila gola u gostima.

Bilo mu potrebno samo sedam minuta

Mesiju (38) je bilo potrebno svega sedam minuta da stigne do ovog jubilarnog podviga, kada je rutinski poslao loptu u mrežu za vođstvo Majamija od 1:0 u nokaut fazi regionalnog takmičenja.

Ipak, fudbaler Nešvila Kristijan Espinoza izjednačio je u 74. minutu, što je uz rezultat iz prve utakmice donelo ukupnih 1:1. Gosti iz Tenesija su do kraja meča izdržali pritisak i izborili plasman u četvrtfinale.

Ovaj poraz ostavio je gorak ukus, jer je meč trebalo da bude kruna proslave na posljednjoj utakmici koju je klub odigrao na svom "Čejs stadionu" u Fort Loderdejlu.

Statistika

Pogodak protiv Nešvila bio je Mesijev 81. u dresu Majamija od dolaska u MLS 2023. godine. Osmostruki osvajač Zlatne lopte prethodno je postigao 672 gola za španskog giganta Barselonu, 32 za francuski Pari Sen Žermen, uz 115 golova za reprezentaciju Argentine.

Mesijev 900. jubilarni gol stigao je 21 godinu nakon njegovog prvenca u seniorskom fudbalu, koji je postigao za Barselonu protiv Albasetea 2005. godine kao golobradi sedamnaestogodišnjak. Iako su brojke nestvarne, Argentinac i dalje juri svog velikog rivala Kristijana Ronalda – 41-godišnja portugalska zvijezda trenutno je na koti od 965 golova, piše Sportal.

Oproštaj od stadiona

Meč u Fort Loderdejlu bio je i emotivni oproštaj od stadiona koji je bio dom Intera od ulaska u ligu 2020. godine. Klub se sljedećeg mjeseca seli u novi objekat kapaciteta 26.700 mesta.

Očekuje se da će Mesi predvoditi Argentinu u odbrani titule na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku, a već je produžio ugovor sa klubom do kraja 2028. godine.

Njegova efikasnost kroz karijeru ostaje bez premca:

  • Barselona: 672 gola na 778 utakmica (prosjek 0,86).
  • PSŽ: 32 gola na 75 mečeva.
  • Inter Majami: 81 gol na 96 nastupa (uz osvojen Liga kup 2023. i MLS kup 2025).
  • Reprezentacija: 115 golova na 196 mečeva.

Iako kruže priče da je brazilska legenda Pele postigao više od 1.000 golova, većina statističara njegove zvanične pogotke za Brazil, Santos i Njujork Kozmos zaustavlja na broju 762, što Mesija učvršćuje na drugom mjestu vječite liste, odmah iza Ronalda.

