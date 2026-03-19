Pojačana frekvencija vozila na ulazu u BiH

Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Hadžin Potok pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.