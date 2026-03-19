Primjećeni dronovi iznad baze u kojoj žive Rubio i Hegset

Izvor:

Tanjug

19.03.2026

07:21

Komentari:

0
Neidentifikovani dronovi primjećeni su iznad američke vojne baze Fort Lesli Dž. Makner, u kojoj žive američki državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset, što je izazvalo pojačane bezbjednosne mjere, saopštili su američki zvaničnici upoznati sa situacijom, objavio je list "Vašington post".

Dronovi su primjećeni posljednjih deset dana što je dovelo do sastanka u Bijeloj kući kako bi se razmotrile moguće reakcije.

Zvaničnici nisu utvrdili porijeklo letjelica.

U međuvremenu, SAD su izdale globalno bezbjednosno upozorenje za diplomatska predstavništva i zaključale nekoliko domaćih baza, uključujući zajedničku bazu Mekgvir-Diks-Lejkhrst i vazduhoplovnu bazu Mekdil, podižući nivo zaštite na oznaku "Čarli" - što znači da postoje obavještajni podaci o mogućoj opasnosti.

Viši zvaničnici su razmatrali da presele Rubija i Hegseta, ali do promjene smještaja nije došlo.

Portparol Pentagona je odbio da komentariše situaciju, navodeći da je izvještavanje o kretanju zvaničnika "krajnje neodgovorno" zbog bezbjednosnih razloga.

