Izrael gađao brodove iranske mornarice u Kaspijskom moru

Autor:ATV
18.03.2026
22:35
Komentari:0
Izraelsko ratno vazduhoplovstvo gađalo je brodove iranske mornarice u Kaspijskom moru, javio je Kanal 12.
Meta je bila baza iranske mornarice u gradu Bandar Anzali, najveća iranska luka na kaspijskoj obali.
Kanal 12 je napomenuo da je ovo prvi izraelski udar na iransku mornaricu u Kaspijskom moru.
Izraelske odbrambene snage /IDF/ potvrdile su večeras gađali mete na sjeveru Irana, prenosi Srna.
