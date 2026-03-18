Izrael gađao brodove iranske mornarice u Kaspijskom moru

ATV

18.03.2026

22:35

Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору
Foto: Tanjug / AP

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo gađalo je brodove iranske mornarice u Kaspijskom moru, javio je Kanal 12.

Meta je bila baza iranske mornarice u gradu Bandar Anzali, najveća iranska luka na kaspijskoj obali.

Kanal 12 je napomenuo da je ovo prvi izraelski udar na iransku mornaricu u Kaspijskom moru.

Izraelske odbrambene snage /IDF/ potvrdile su večeras gađali mete na sjeveru Irana, prenosi Srna.

