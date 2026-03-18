Vrhovni vođa zaprijetio nakon ubistva Laridžanija: "Zločinačke ubice će platiti"

ATV

18.03.2026

18:50

Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, saopštio je danas da je vijest o smrti iranskog šefa bezbjednosti Alija Laridžanija primio sa "velikim žaljenjem" i da će za njegovu smrt platiti "zločinačke ubice".

U saopštenju, koje je prenijela iranska novinska agencija Tasnim, Hamnei je rekao da je Laridžani bio "inteligentna, posvećena osoba" i istaknuta ličnost u iranskom političkom establišmentu.

"Atentat na takvu ličnost nesumnjivo pokazuje obim njegovog značaja i mržnju neprijatelja islama prema njemu. Antiislamisti bi trebalo da znaju da prolivanje ove krvi u podnožju drveta islamskog sistema samo ga čini jačim, i, naravno, svaka krv ima cijenu koju zločinačke ubice mučenika moraju uskoro da plate", kazao je Hamnei, prenosi Al Džazira.

Ajatolah Modžtaba Hamnei je saopštenje izdao skoro 24 sata nakon što je njegova vlada potvrdila da je Laridžani juče ubijen u američko-izraelskom napadu, prenosi Tanjug.

Ajatolah Modžtaba Hamnei

Ali Laridžani

Iran

Analizirali otpadne vode: Potrošnja kokaina i ketamina u Evropi u porastu

Tramp bi mogao da naredi jednu od najrizičnijih misija u američkoj istoriji: Jedna greška - katastrofa!

Merc: Njemačka ne namjerava da šalje brodove u Ormuski moreuz, ovo nije naš rat

Iran gađao sve američke baze na Bliskom istoku

