Merc: Njemačka ne namjerava da šalje brodove u Ormuski moreuz, ovo nije naš rat

SRNA

18.03.2026

17:12

Фридрих Мерц
Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da Njemačka ne namjerava da učestvuje u obezbjeđivanju brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, uprkos eskalaciji sukoba u Iranu i rastu cijena goriva.

- Ovo nije naš rat - naglasio je Merc i dodao da odgovornost za trenutnu krizu u regionu leži na iranskom režimu, ali da se nada da će iranski narod moći da preuzme sudbinu u svoje ruke, prenosi "Bild".

Kad je reč o odnosima sa SAD u okolnostima krize zbog rata u Iranu, rekao je da Njemačka dijeli važne ciljeve sa SAD, ali da se neće ustručavati da kaže gdje stvari vidi drugačije i gdje imaju različite interese.

- Takvo partnerstvo mora biti u stanju da to izdrži, inače to nije partnerstvo - rekao je Merc, istakavši da EU ima interes da se rat na Bliskom istoku brzo završi.

Njemački kancelar je kritikovao američki pristup u regionu Zaliva.

- Do danas ne postoji ubedljiv plan kako bi ova operacija mogla da uspe. Vašington nas nije konsultovao. Savetovali bismo da se ne preduzima ovakav postupak kako se trenutno sprovodi - rekao je on, uz napomenu da Njemačka ipak stoji iza svog partnerstva sa SAD.

Njemački kancelar je u Bundestagu govorio i o posljedicama rata u Iranu i Ukrajini, ocjenjujući da Rusija potkopava sve mirovne napore u Ukrajini i da je neophodno povećati pritisak na Moskvu u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Merc se istovremeno osvrnuo se na pitanje energetske sigurnosti Evrope, napominjući da Nemačka mora da odbrani svoju slobodu i prestane da "prodaje sebe ispod vrijednosti".

Pored međunarodnih tema, Merc je naglasio i potrebu za smanjenjem birokratije unutar EU i unapređenjem konkurentnosti evropskog kontinenta.

On je najavio da će o ovim pitanjima razgovarati na predstojećem samitu EU u Briselu, ali je najavio i novu evropsku agendu usmjerenu na digitalizaciju, inovacije i smanjenje regulacija koje koče rast.

