"Izbošću te dok spavaš": Pravoslavni mitropolit teško optužio suprugu

Mitropolit italijanske pravoslavne crkve, Filipo Ortenzi, prijavio je suprugu za porodično nasilje, psihičko zlostavljanje i teško zlostavljanje životinja, a protiv nje je pokrenut postupak pred sudom u Rimu.

Prema navodima iz istrage, nasilje se odvijalo tokom 2024. i 2025. godine u njihovom stanu u Rimu.

Ortenzi (71) tvrdi da je bio izložen uvredama, prijetnjama smrću i fizičkim napadima, dok je njegova supruga, kako se navodi, brutalno povrijedila njihovog psa rase čivava po imenu Kvoričina, nanijevši joj teške povrede, prenosi Roma Today.

Incident iz februara 2025. označen je kao ključan, kada je, prema prijavi, žena napala i psa i supruga, udarivši ga tabletom po glavi i pesnicom u uvo.

Priložene fotografije prikazuju tragove batina koje je sveštenik pretrpeo, dok veterinarski izvještaji ukazuju na višestruke povrede životinje, uključujući prelom karlice i povrede kičme.

Ortenzi je rekao da je u jednom incidentu njegova supruga, vjerovatno pod uticajem alkohola, iz inata urinirala u hodniku i spavaćim sobama.

Uprkos tužbi koju je Ortenzi podnio 26. februara 2025. godine, atmosfera u kući se nije poboljšala, a sveštenik je prijavio policiji da je supruga nastavila da mu prijeti smrću, tvrdeći da mu je rekla “Izbošću te dok spavaš”.

Takođe mu je navodno oduzela ključeve od spavaće i radne sobe, spriječivši ga da koristi računar.

Prema svjedočenju žrtve, nasilje je počelo nakon vjenčanja 2023. godine, kada je žena počela da pokazuje opsesivnu i neopravdanu ljubomoru, što je često rezultiralo verbalnom i fizičkom agresijom.

Tužilaštvo u Rimu pokrenulo je postupak po tzv. “crvenom kodu” za zaštitu žrtava nasilja u porodici, dok su psi oduzeti i smješteni u azil.

Osumnjičena se, prema posljednjim informacijama, nalazi u Rumuniji, a sud u Rimu zakazao je pripremno ročište za 24. mart.

Advokat oštećenog naveo je da je njegov klijent i dalje traumatizovan i očekuje da sud utvrdi punu odgovornost u ovom slučaju.