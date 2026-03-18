U plamenu! Rakete su pogodile najveće gasno polje na svijetu

18.03.2026

16:13

Нафта
Foto: Pixabay/McRonny

U Persijskom zalivu došlo je do požara na važnoj energetskoj infrastrukturi nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. O tome je u srijedu izvijestila iranska državna televizija. Prema tim navodima, pogođeno je postrojenje za eksploataciju na velikom gasnom polju, a vatrogasne ekipe su već na terenu. Informacije se pozivaju na izjavu lokalnog zamjenika guvernera.

Pogođeno je gasno polje Saut Pars / Nort Dom (South Pars/North Dome) – najveća poznata rezerva gasa na svijetu. Nalazi se u Persijskom zalivu i pokriva oko 70 odsto iranskih potreba za prirodnim gasom. Još u junu prošle godine Izrael je, u okviru Dvanaestodnevnog rata (Zwölftagekrieg), napao iranska postrojenja na ovom gasnom polju.

„Opasno i neodgovorno“

I iz Katara stižu oštre kritike. Ta država, koja zajedno s Iranom koristi ovo gasno polje, napad je ocijenila kao „opasan i neodgovoran“. Portparol Ministarstva spoljnih poslova upozorio je da su napadi na energetsku infrastrukturu „prijetnja globalnoj energetskoj bezbjednosti, stanovništvu u regionu i njegovoj životnoj sredini“.

Iran prijeti Izraelu i SAD-u

U međuvremenu, retorika iz Teherana postaje sve oštrija. Iranska vojska najavila je da će „izvor agresije“ snažno pogoditi. Razmatra se mogućnost da se „infrastruktura za gorivo, energiju i gas“ država iz kojih su napadi potekli stavi na metu.

Državna televizija objavila je i spisak potencijalnih ciljeva. Na njemu se nalaze naftna i gasna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema tim navodima, ona bi mogla biti napadnuta „u narednim satima“.

