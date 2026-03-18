Hitno upozorenje: Iran objavio koje mete će gađati

Autor:ATV
18.03.2026
14:55
Komentari:1
Iran je uputio hitan poziv susjednim državama da odmah evakuišu osoblje iz više ključnih naftnih i gasnih postrojenja širom Bliskog istoka.
Teheran je upozorio da bi ti objekti mogli biti meta vojnih udara.
Prema informacijama koje dolaze iz Teherana, upozorenje se odnosi na nekoliko strateški važnih energetskih lokacija u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Među potencijalnim ciljevima nalaze se:
Poruke koje su, prema navodima, stigle iz Irana imaju jasan i alarmantan ton i ukazuju na mogućnost neposrednih udara.
"Hitno upozorenje: Ovaj objekat biće izložen vojnim udarima, pratite sat“, navodi se u porukama koje se pripisuju Teheranu.
Ovakva formulacija sugeriše da bi potencijalni napadi mogli uslijediti u kratkom vremenskom roku, što dodatno povećava napetost u regionu.
Ova upozorenja dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i otvaraju mogućnost ozbiljnog poremećaja u globalnom snabdijevanju energentima.
Postrojenja koja su pomenuta u upozorenju spadaju među najvažnije tačke za proizvodnju i izvoz nafte i gasa, što znači da bi eventualni napadi mogli imati direktan uticaj na cijene energenata i stabilnost svetskog tržišta.
Situacija se razvija izuzetno brzo, a eventualna realizacija ovih prijetnji mogla bi označiti novu fazu eskalacije sukoba u regionu.
