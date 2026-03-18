Logo
Large banner

Hitno upozorenje: Iran objavio koje mete će gađati

Autor:

ATV

18.03.2026

14:55

Komentari:

1
Потенцијална мета напада
Foto: Telegram

Iran je uputio hitan poziv susjednim državama da odmah evakuišu osoblje iz više ključnih naftnih i gasnih postrojenja širom Bliskog istoka.

Teheran je upozorio da bi ti objekti mogli biti meta vojnih udara.

Prema informacijama koje dolaze iz Teherana, upozorenje se odnosi na nekoliko strateški važnih energetskih lokacija u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Među potencijalnim ciljevima nalaze se:

  • petrohemijski kompleks u Džubailu u Saudijskoj Arabiji
  • rafinerija Ras Lafan u Kataru
  • petrohemijski kompleks i holding kompanija Mesajed u Kataru, povezana sa američkom kompanijom Ševron
  • gasno polje Al Hosn u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Direktna prijetnja Teherana

Poruke koje su, prema navodima, stigle iz Irana imaju jasan i alarmantan ton i ukazuju na mogućnost neposrednih udara.

"Hitno upozorenje: Ovaj objekat biće izložen vojnim udarima, pratite sat“, navodi se u porukama koje se pripisuju Teheranu.

Ovakva formulacija sugeriše da bi potencijalni napadi mogli uslijediti u kratkom vremenskom roku, što dodatno povećava napetost u regionu.

Rizik za globalno tržište energije

Ova upozorenja dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i otvaraju mogućnost ozbiljnog poremećaja u globalnom snabdijevanju energentima.

Postrojenja koja su pomenuta u upozorenju spadaju među najvažnije tačke za proizvodnju i izvoz nafte i gasa, što znači da bi eventualni napadi mogli imati direktan uticaj na cijene energenata i stabilnost svetskog tržišta.

Situacija se razvija izuzetno brzo, a eventualna realizacija ovih prijetnji mogla bi označiti novu fazu eskalacije sukoba u regionu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran najnovije vijesti

Iran vijesti

Izrael Iran

Komentari (1)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

39

"Izbošću te dok spavaš": Pravoslavni mitropolit teško optužio suprugu

16

38

Potvrđeno: "Obustavljamo vojne operacije"

16

23

O najgorem autu u istoriji upravo je snimljen film: Jugo ponovo u Americi

16

23

Slučaj Krunić: Vrhovni sud prihvatio iskaz u čiju istinitost sumnja

16

14

"Tempirana bomba": Ako padnu ova postrojenja, milioni će se suočiti sa haosom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner