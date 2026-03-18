Incident na skijalištu: Kabina pala sa žičare, u toku akcija spasavanja

U toku je akcija spasavanja u švajcarskom skijalištu nakon što su mediji izvijestili da se kabina žičare otkačila i pala niz snježnu planinsku padinu tokom jakog vjetra, mada nije jasno da li je unutra bilo ljudi.

Portparol službe za spasavanje iz vazduha rekao je da je jedan helikopter uključen u operaciju, ali nije objavio druge detalje.

Švajcarski list "20 minuten" prenio je da je povrijeđena najmanje jedna osoba.

Incident se dogodio u skijalištu Engelberg, u centralnom dijelu Švajcarske.