Incident na skijalištu: Kabina pala sa žičare, u toku akcija spasavanja

Izvor:
SRNA
18.03.2026
13:08
Komentari:0
U toku je akcija spasavanja u švajcarskom skijalištu nakon što su mediji izvijestili da se kabina žičare otkačila i pala niz snježnu planinsku padinu tokom jakog vjetra, mada nije jasno da li je unutra bilo ljudi.
Portparol službe za spasavanje iz vazduha rekao je da je jedan helikopter uključen u operaciju, ali nije objavio druge detalje.
Zdravlje
Rusi razvili sistem za automatsko otkrivanje metastaza raka
Švajcarski list "20 minuten" prenio je da je povrijeđena najmanje jedna osoba.
Incident se dogodio u skijalištu Engelberg, u centralnom dijelu Švajcarske.
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
14
05
14
05
13
56
13
52
13
48
Trenutno na programu