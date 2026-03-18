Još jedna država uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Autor:

ATV

18.03.2026

12:55

Још једна држава уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година
Foto: Unsplash

Grčka će uskoro predstaviti mjere koje će ograničiti pristup pojedinim društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina, najavio je premijer Kirijakos Mikotakis.

Govoreći na forumu u Atini, Mikotakis je istakao da vlada finalizuje prijedloge i da će odluke biti predstavljene u narednih mjesec dana. Kako je naveo, sve mjere biće usklađene sa evropskim zakonodavstvom, posebno sa Aktom o digitalnim uslugama, kako bi bile primjenjive i pravno održive.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Starmer nije Čerčil, a Makron nije De Gol

Cilj je da se ograniči pristup određenim platformama za najmlađe korisnike i smanje potencijalni negativni uticaji digitalnog okruženja.

Brzina širenja lažnih vijesti kao ključni problem

Premijer je upozorio da lažne vijesti nisu nov fenomen, ali da je danas ključna razlika brzina njihovog širenja. Sadržaji koji izazivaju jake emocije šire se znatno brže, a dodatni problem predstavlja i upotreba vještačke inteligencije koja može dodatno da pojača njihov domet.

Zbog toga je, kako ističe, važno jačanje nezavisnih medija i odgovornog informisanja.

Полиција Србија

Hronika

Djevojčica (14) nožem nasrnula na oca

Lično iskustvo sa dezinformacijama

Mikotakis je podsjetio i na lična iskustva sa lažnim vijestima, uključujući slučaj iz 1985. godine kada je njegov otac, bivši premijer Konstantinos Micotakis, u medijima pogrešno predstavljen kao saradnik nacista.

Iako je fotografija bila autentična, prateći tekst i naslov bili su netačni, što je imalo ozbiljan uticaj tokom političke kampanje.

Premijer je naveo i da su se slični napadi nedavno pojavili i na internetu, uključujući targetiranje članova njegove porodice.

илу-ракета-балистичка ракета

Svijet

Emirati presreli 13 raketa i 27 dronova

Anonimnost na internetu otežava borbu protiv laži

Jedan od najvećih izazova, prema njegovim riječima, jeste anonimnost na internetu. Vlade, kako je istakao, moraju pronaći način da razlikuju legitimno anonimno izražavanje od organizovanih mreža lažnih naloga koje manipulišu javnim mnjenjem.

Poseban problem predstavljaju kampanje koje dolaze iz inostranstva i mogu imati širi bezbjednosni značaj.

Grčka

društvene mreže

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban upozorio: Takav scenario bi se mogao ponoviti

1 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Svijet

Austrija privremeno smanjuje akcizu na gorivo

1 h

0
Вјештачка интелигенција помаже љекарима у дијагностиковању поремећаја спавања

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija pomaže ljekarima u dijagnostikovanju poremećaja spavanja

1 h

0
Огласили се из Министарства о смрти дјетета (4) и мушкарца након операције крајника

Hronika

Oglasili se iz Ministarstva o smrti djeteta (4) i muškarca nakon operacije krajnika

1 h

0

Više iz rubrike

Виктор Орбан

Svijet

Orban upozorio: Takav scenario bi se mogao ponoviti

1 h

0
Песков: Стармер није Черчил, а Макрон није Де Гол

Svijet

Peskov: Starmer nije Čerčil, a Makron nije De Gol

1 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Emirati presreli 13 raketa i 27 dronova

1 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Svijet

Austrija privremeno smanjuje akcizu na gorivo

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

05

Ninković: Banjaluka u problemima dok je Stanivuković na nekoj svojoj turneji

14

05

Srušena najopasnija grupa u Srbiji: Sumnjiče se i za ubistvo Bakića

13

56

Aleksa Avramović opisao dramu tokom napada na Dubai

13

52

Saslušan bivši menadžer Zdravka Čolića zbog napada na pjevačevu kuću

13

48

Žestokim odnosom pred kamerama probudili sve ukućane Elite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner