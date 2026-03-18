Emirati presreli 13 raketa i 27 dronova

Izvor:
SRNA
18.03.2026
12:41
Ujedinjeni Arapski Emirati /UAE/ su tokom dana presreli 13 balističkih raketa i 27 dronova koje je ispalio Iran, saopštilo je Ministarstvo odbrane Emirata.
Od početka rata 28. februara, UAE su presreli 327 balističkih raketa, 15 krstarećih raketa i 1.699 dronova, prema podacima Ministarstva odbrane ove zalivske države.
Hronika
Sudarile se golfovima na magistrali, ima povrijeđenih
Dva vojnika UAE poginula su u ratu, kao i šest civila, a još 158 je ranjeno, navodi se u zvaničnim podacima koje prenose izraelski mediji.
