Emirati presreli 13 raketa i 27 dronova

Ujedinjeni Arapski Emirati /UAE/ su tokom dana presreli 13 balističkih raketa i 27 dronova koje je ispalio Iran, saopštilo je Ministarstvo odbrane Emirata.

Od početka rata 28. februara, UAE su presreli 327 balističkih raketa, 15 krstarećih raketa i 1.699 dronova, prema podacima Ministarstva odbrane ove zalivske države.

Dva vojnika UAE poginula su u ratu, kao i šest civila, a još 158 je ranjeno, navodi se u zvaničnim podacima koje prenose izraelski mediji.