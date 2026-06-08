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Izrael uzvratio Iranu nakon raketnog udara

Autor:

ATV
08.06.2026 07:03

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Израелске снаге безбједности испитују фрагмент пресретнуте иранске ракете на сјеверу Израела, рано ујутру у понедјељак, 8. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Rami Shlush

Izraelske odbrambene snage saopštile su rano jutros, 8. juna, da su napale vojne ciljeve u zapadnom i centralnom regionu Irana.

Napad je uslijedio nakon što je sinoć Iran napao Izrael.

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Izraelska vojska saopštila je da je njeno ratno vazduhoplovstvo pogodilo ciljeve u centralnom i zapadnom Iranu.

Iran je ispalio u nedelju uveče, 7. juna oko 10 balističkih raketa na sjever Izraela, a nema podataka o povrijeđenima ili šteti, saopštila je izraelska vojska.

U saopštenju se navodi da su sve rakete presretnute ili su pogodile otvorena područja.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je saopštio da je to bio napad upozorenja za Izrael, zbog njegovog napada na južno predgrađe Bejruta, i na militantni pokret Hezbolah u Libanu, koga podržava Iran.

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Ovo je prvi napad Irana na Izrael od stupanja na snagu primirja od 8. aprila.

Iran je juče upozorio Izrael da će ga napasti, u znak odmazde zbog izraelskog napada u Bejrutu, u kojem su meta bile dvije zgrade

U tom napadu su, prema navodima iranskih medija, poginule dvije osobe, a ranjeno je 20.

Eksplozije u više gradova u Iranu

Zvuci eksplozija prijavljeni su u iranskim gradovima Teheranu, Tabrizu i Isfahanu, saopštila je Iranska revolucionarna garda (IRGC).

Izraelska vojska je navodno koristila balističke rakete lansirane iz vazduha u napadu, saopštila je IRGC.

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Američki zvaničnik: Američka vojska nije učestvovala u izraelskim napadima na Iran

Jedan američki zvaničnik rekao je da američka vojska nije učestvovala u noćnim izraelskim napadima na Iran.

Axios je citirao američkog zvaničnika odbrane koji je rekao i da su "izraelski napadi bili relativno ograničeni".

Sirene odjekuju širom Izraela

Upozorenje na dolazeći raketni napad čuje se širom većeg dijela centralnog Izraela, uključujući Jerusalim, Tel Aviv, Modiin i okolna područja.

Zatvoren vazdušni prostor oko Teherana

Iran je zatvorio vazdušni prostor oko međunarodnog aerodroma Imam Homeini u Teheranu, glavnog aerodroma u zemlji, nakon izraelskih napada.

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COGAT: Prelazi sa Pojasom Gaze se zatvaraju

Ogranak izraelskog ministarstva odbrane zadužen za sprovođenje vladine politike u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali (COGAT T) saopštio je nakon iranskih balističkih raketnih napada na Izrael, da će prelazi sa Pojasom Gaze ostati zatvoreni do daljnjeg.

U saopštenju se navodi da je niz neophodnih bezbjednosnih mjera sproveden nakon iranskih napada, uključujući zatvaranje prelaza ka Pojasu Gaze, među kojima su Kerem Šalom i Rafa, preneo je Tajms of Izrael.

Netanjahu razgovarao sa Trampom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarao je, nakon iranskog napada, telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, izjavio je američki zvaničnik.

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Zvaničnik je za Aksios rekao da je do telefonskog poziva došlo odmah nakon što je Tramp najavio da će pozvati Netanjahua, i da će od njega zatražiti da Izrael ne odgovori na iranske napade balističkim raketama, koje su lansirane sinoć.

Nakon razgovora sa Trampom, Netanjahu je sazvao sastanak sa visokim bezbjednosnim zvaničnicima, prenosi Tajms of Izreal.

Ambasada SAD u Izraelu saopštila da danas neće raditi

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Jerusalimu naredila je svim službenicima američke vlade i njihovim porodicama u Izraelu da budu spremni da se sklone u slučaju crvene uzbune, i saopštila da danas neće raditi zbog opasnosti od eskalacije nakon iranskih raketnih napada na sjeverni Izrael.

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- Kao rezultat trenutne bezbjednosne situacije u Izraelu, uključujući uzbune Komande za domaći front za više regiona, američka ambasada je naložila svim službenicima američke vlade i članovima njihovih porodica da se sklone na svojim mjestima i budu spremni da se presele u zaštićeno sklonište u slučaju crvene uzbune, do daljnjeg obavještenja - navodi se u saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael.

Kako je saopšteno, konzularna odjeljenja američke ambasade u Jerusalimu i filijale ambasade u Tel Avivu biće danas zatvorene.

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