Portparol Kremlja Dmitrij izjavio je da Kir Starmer nije Čerčil, a ni Emanuel Makon – De Gol, komentarišući razočarenje predsjednika Donalda Trampa u evropske saveznike.

"U ovom konkretnom slučaju može se konstatovati i saglasiti se sa tim da Starmer zaista nije Čerčil, a Makron nije De Gol. I možda se navodi još mnogo… To je politička realnost u kojoj živim", rekao je Peskov.

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju, Veliku Britaniju i druge zemlje da pošalju brodove u Ormuski moreuz kako bi se osigurao bezbjedan prolazak brodova.

Međutim, neke od zemalja, među njima i Francuska, su ga odbile a Tramp je optužio saveznike da nisu spremne da pruže pomoć i uporedio Alijansu sa jednosmernom ulicom, piše Sputnjik.

Hronika Djevojčica (14) nožem nasrnula na oca

Američki predsjednik je kritikovao države-članice NATO jer su odbile da podrže operaciju protiv Irana. On je rekao da je razočaran i britanskim premijerom Kirom Starmerom.