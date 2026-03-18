Logo
Large banner

Peskov: Starmer nije Čerčil, a Makron nije De Gol

Autor:

ATV

18.03.2026

12:47

Komentari:

0
Песков: Стармер није Черчил, а Макрон није Де Гол
Foto: Tanjug/AP

Portparol Kremlja Dmitrij izjavio je da Kir Starmer nije Čerčil, a ni Emanuel Makon – De Gol, komentarišući razočarenje predsjednika Donalda Trampa u evropske saveznike.

"U ovom konkretnom slučaju može se konstatovati i saglasiti se sa tim da Starmer zaista nije Čerčil, a Makron nije De Gol. I možda se navodi još mnogo… To je politička realnost u kojoj živim", rekao je Peskov.

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju, Veliku Britaniju i druge zemlje da pošalju brodove u Ormuski moreuz kako bi se osigurao bezbjedan prolazak brodova.

Međutim, neke od zemalja, među njima i Francuska, su ga odbile a Tramp je optužio saveznike da nisu spremne da pruže pomoć i uporedio Alijansu sa jednosmernom ulicom, piše Sputnjik.

Полиција Србија

Američki predsjednik je kritikovao države-članice NATO jer su odbile da podrže operaciju protiv Irana. On je rekao da je razočaran i britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

05

14

05

13

56

13

52

13

48

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner