Tramp: Iran se smatra državnim sponzorom broj jedan za terorizam

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se Iran smatra državnim sponzorom broj jedan za terorizam.

On je ovu poruku objavio na svom nalogu na društvenim mrežama.

U svojoj objavi Tramp je naglasio da takvo mišljenje dijele mnogi.

Poruka je bila upućena, kako je naveo, svima koji ne razumiju situaciju.

U objavi je koristio i oštru retoriku, nazivajući neke "apsolutnim budalama".

Poruka glasi: "Zapamtite, za sve te apsolutne 'budale' vani, Iran svi smatraju državnim sponzorom broj jedan za terorizam. Brzo ih eliminišemo!"

Takođe je poručio da će takve prijetnje biti brzo eliminisane.

Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija u međunarodnim odnosima. Ova objava izazvala je dodatnu pažnju javnosti zbog direktnog i oštrog tona, prenosi "APA".