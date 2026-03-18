Srušena najopasnija grupa u Srbiji: Sumnjiče se i za ubistvo Bakića

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa SBPOK je realizovalo predmet u vezi sa procesuiranjem organizovane kriminalne grupe koja je odgovorna za dva ubistva.

Kako se sumnja oni su ubili Živka Bakića i Milana Stokovića iz Požarevca i to iz koristoljublja i drugih niskih pobuda, piše "Telegraf".

Hronika Ko je Živko Bakić ubijen u šumi? Sudilo mu se kao članu balkanskog kartela

Ubistva su izvršena u periodu od 14. oktobra 2025. godine do 19. januara 2026. godine.

Riječ je o organizovanoj kriminalnoj grupi čiji su pripadnici uhapšeni, a neki od pripadnika se nalaze u pritvoru. Danas su uhapšene dvije osobe i to A. N. i N. K, a neki od pripadnika se nalaze u pritvoru kao što su N. M, Aleksandar D. i Radomir S.

Tri organizatora

Naime, postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa imala tri organizatora koji su nedostupni organima gonjenja, ali se preduzimaju radnje u tom pravcu.

Hronika Steže se obruč oko Lokija: Trag vodi do nalogodavca ubistva Živka Bakića

Lica koja su danas uhapšena će nakon policijskog zadržavanja biti sprovedena u prostorije Javnog tužilaštva za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušana, kao i ostali osumnjičeni koji se već nalaze u pritvoru.

Podsjetimo, Radomir S, koji je jedan od uhapšenih, je bivši pripadnik MUP. On je uhapšen u Obrenovcu, gdje je nekada držao lokal, a pretpostavlja se da su motiv zločina neraščišćeni računi i kockarski dugovi koji su bivšeg policajca povezali sa organizovanim kriminalnim grupama. Tako Radomiru sada prijeti doživotni zatvor.

Ubistvo Živka Bakića

Živko Bakić (43) namamljen je ili presretnut u blizini Puta za Malu Ivanču.

Iako teško ranjen, Bakić je puzao kroz dubok snijeg pokušavajući da se domogne zaklona u šumi. Tragovi krvi u snijegu svjedoče o njegovim posljednjim trenucima. Napadač mu je potom prišao i hladnokrvno ispalio smrtonosni hitac u glavu.

Košarka Aleksa Avramović opisao dramu tokom napada na Dubai

Sumnja se da je, kao bivši policajac, Radomir znao kako da prikrije tragove. Počeo je da zatrpava tijelo snijegom i granjem, ali ga je u tome prekinula pojava svjetala automobila u daljini. U panici je pobjegao, ostavivši tijelo djelimično vidljivo, što je omogućilo istražiteljima da 16. januara pronađu ključne biološke dokaze i DNK tragove.

Aleksandar D. je uhapšen krajem januara, a sumnjiči se za logističku podršču i učešće u organizaciji sačekuše. On je pravnosnažno osuđen tri mjeseca ranije, ali umjesto da ode na izdržavanje kazne zatvora, on je uhapšen zbog ubistva.

Za "Telegraf.rs" potvrđeno je iz Višeg suda u Beogradu da je Aleksandar D. 23. jula 2025. godine prvostepeno osuđen zbog izvršenja krivičnog djela neovlašćeno držanje opojnih droga, odnosno osuđen je jer je kod sebe imao manju količinu narkotika namijenjenu za sopstvenu upotrebu. Tada mu je izrečena kazna zatvora od godinu i četiri mjeseca koju je Apelacioni sud potvrdio 30. oktobra 2025. godine.

Scena Žestokim odnosom pred kamerama probudili sve ukućane Elite

Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je Aleksandar D. Bakiću ispalio čak devet hitaca direktno u stopala i noge.

Ko je bio Živko Bakić?

Ubijeni Bakić bio je dobro poznat pravosudnim organima.

Scena Imala odnose pred kamerama, pa osvanula na sajtu za odrasle: "Nadam se da ću sinu moći da se opravdam"

Kao jedan od vođa navijača FK Rad, Bakić je bio duboko upleten u poslove sa narkoticima.

Pred Specijalnim sudom mu se sudilo za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je krijumčarila velike količine kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Vjeruje se da je njegova smrt naručena kao osveta ili uklanjanje konkurencije u međunarodnom švercu droge.