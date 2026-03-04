Стеже се обруч око Локија: Траг води до налогодавца убиства Живка Бакића

Аутор:АТВ
04.03.2026
10:59
Коментари:0
Стеже се обруч око мушкарца познатог под надимком Локи, с чијим хапшењем би се, како се сумња, открило ко је налогодавац убиства бившег фудбалера Живка Бакића (43), у Сопоту крајем јануара.
Виши суд у Београду одредио је Радомиру С. (28), бившем полицајцу, притвор до 30 дана због сумње да је првоосумњиченом Александру Д. (34), против кога је већ покренута истрага и налази се у притвору, и извјесном Локију помогао у убиству Живка Бакића.
Хроника
Бијељинац ухапшен са 157 грама спида
"Наредбом о проширењу истраге осумњиченом Радомиру С. на терет се ставља кривично дјело тешко убиство у помагању и стицају са кривичним дијелом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја", саопштило је у понедјељак Више јавно тужилаштво.
Подсјећамо, Живко Бакић Жића, бивши фудбалер и припадник "балканског картела" убијен је 16. јануара у близини куће у викенд насељу Трешња, преноси Информер.
