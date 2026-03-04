Logo
Бијељинац ухапшен са 157 грама спида

АТВ

04.03.2026

10:54

Одузето 157 грама спида
Бијељинска полиција ухапсила је О.Б. (42) из тог града коме је приликом претреса аутомобила ”цитроен” пронађено и одузето 157 грама спида.

Осумњичени је ухапшен у оквиру оперативних активности усмјерених на спречавање и откривање кривичних дјела из области злоупотреба дроге. На терет му се ставља да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

”По наредби суд извршен је претрес осумњиченог и возила који је користио и том приликом је пронађен и привремено одузет пвц пакет у којем се налази бијели прах налик амфетамину-спиду, укупне масе 157 грама и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку”, саопштила је ПУ Бијељина.

Додају да ће осумњичени О.Б. уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат на даље поступање Окружном јавном тужилаштву у Бијељини.

