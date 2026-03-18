Tragedija na gradilištu u Beču: Pala skela, poginuo srpski državljanin

ATV

18.03.2026

15:16

Трагедија на градилишту у Бечу: Пала скела, погинуо српски држављанин

Četiri radnika su poginula juče na gradilištu u Beču, a prema nezvaničnim informacijama, jedan od stradalih je muškarac iz Novog Pazara, piše Sandžak danas.

Do tragedije je, inače, došlo usled urušavanja skele tokom izvođenja građevinskih radova, kada je više radnika ostalo zatrpano pod ruševinama.

Jeziva tragedija u Beču: Pala skela, poginule četiri osobe!

"Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe hitnih službi. U velikoj akciji spasavanja učestvovalo je oko 120 pripadnika vatrogasnih i spasilačkih jedinica sa više od 30 vozila. Spasioci su satima uklanjali beton i konstrukciju kako bi došli do zatrpanih radnika, ali za četvoricu nije bilo spasa", prenose austrijski mediji.

Jedan radnik je izvučen sa teškim povredama i hitno prebačen u bolnicu, a prema dostupnim informacijama riječ je o državljaninu Sjeverne Makedonije.

Austrijske vlasti pokrenule su istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.

Prve procjene ukazuju na mogući problem sa konstrukcijom skele, ali zvanični rezultati još nisu objavljeni.

Drama u Beču: Traga se za zatrpanim ljudima?

Iako su pojedini regionalni izvori naveli da su među stradalima trojica radnika sa Kosova i Metohije i jedan radnik iz Novog Pazara, austrijski mediji za sada nisu potvrdili identitet niti nacionalnost žrtava. Zbog toga se i dalje čeka zvanična identifikacija i obavještavanje porodica nastradalih.

