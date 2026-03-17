Tužilaštvo o tragediji u Bijeljini: Sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Ognjen Matavulj

17.03.2026

12:58

Мјесто трагедије у Бијељини
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini oglasilo se o porodičnoj tragediji koja je potresla Bijeljinu nakon što su u kući pronađena tijela Milana Dragića (40) i njegovog oca Miodraga (70), navodeći da se slučaj može kvalifikovati kao ubistvo i samoubistvo.

U OJT Bijeljina navode da je policija obavijestila dežurnog tužioca da su u porodičnoj kući pronađena dva tijela.

Prikupljena saznanja ukazuju na ubistvo i samoubistvo

”Po zaprimanju prijave, dežurni tužilac je izašao na lice mjesta i rukovodio uviđajem, koji su izvršili policijski službenici PU Bijeljina, a kojem je prisustvovalo i lice iz službe hitne medicinske pomoći koje je za oba lica konstatvalo smrt. Na licu mjesta pronađena su tijela dva muškarca M.D. (1986. godište) i M.D. (1956. godište). Tokom uviđaja je utvrđeno da se predmetni događaj, prema do sada prikupljenim saznanjima, može kvalifikovati kao ubistvo i samoubistvo”, saoptštilo je OJT u Bijeljini.

Poznat identitet oca i sina, izuzete parafinske rukavice

Dodaju da su s lica mjesta izuzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, a koji će biti predmet potrebnih vještačenja.

Utvrđuje se vrijeme i uzrok smrti

”Dežurni tužilac je naredio preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji u cilju utvrđivanja tačnog uzroka i vremena smrti, a naređena je i obdukcija tijela preminulih, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske”, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Prve fotografije sa mjesta tragedije: Policija iznosi tijela, uviđaj i dalje traje

Podsjetimo, policiji je u 10.30 časova prijavljeno da su u kući u ulici Srpske dobrovoljačke garde zatečena tijela oca i sina, sa ranama od vatrenog oružja. Pored njih je pronađena automatska puška, a prvi rezultati istrage ukazuju da je otac najvjerovatnije ubio sina, a potom izvršio samoubistvo. Da bi se utvrdilo ko je pucao izuzete su parafinske rukavice i naređena obdukcija.

