Zaplijenjeno više od 6 kila droge: Bilećaninu predložen pritvor

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je danas podnijelo Osnovnom sudu Prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv M.V. (75) iz Bileće zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

M.V. se sumnjiči da je, dana 15.3.2026. godine u Bileći, neovlašteno prevozio osam najlonskih pakovanja sa sadržajem zeljaste biljne materije koja ima morfološke karakteristike opojne droge marihuane ukupne težine oko 6.316 grama.

Sumnjiči se da je pribavio od njemu poznatog lica na području opštine Bileća, dok je u svojoj kući proizvodio zeljastu biljnu materiju koja ima morfološke karakteristike opojne droge marihuane, na način da je u pet PVC saksija zasadio biljku koja svojim izgledom asocira na indijsku konoplju i držao pripremljenu za dalju prodaju.

Razlozi za predlaganje mjere pritvora sastoje se u tome da postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, te da se navedeno djelo može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna.