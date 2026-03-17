Bačena bomba na poznatu pivnicu

Autor:ATV
17.03.2026
10:55
Komentari:0
U Beogradskoj ulici u Zemunu, tokom protekle noći, bačena je eksplozivna naprava na jednu poznatu pivnicu.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, nepoznato lice je pod okriljem noći prišlo objektu i bacilo napravu, najvjerovatnije ručnu bombu, a potom pobjeglo u nepoznatom pravcu, navodi Telegraf.
Na licu mjesta su jezivi prizori - od siline detonacije na pivnici su popucala stakla, fasada je oštećena, a tragovi gelera vidljivi su svuda po ulazu. Prava je sreća da u trenutku napada u lokalu, ali i na samoj ulici, nije bilo nikoga.
"Čula se strašna detonacija, prozori su nam se zatresli. Odmah smo znali da nije petarda", kaže jedan od stanara Beogradske ulice.
Jake policijske snage i nadležne službe odmah su izašle na teren. Urađen je detaljan uviđaj, a inspektori su prikupili materijalne dokaze koji bi mogli da ukažu na napadača.
Povrijeđenih nema i to je u ovom trenutku najvažnija informacija.
Istraga je u toku, provjeravaju se snimci sa nadzornih kamera okolnih zgrada i lokala.
Motiv napada za sada je pod velom tajne. Da li je riječ o opomeni, neraščišćenim računima ili nečem trećem, utvrdiće istraga kojom rukovodi nadležno tužilaštvo.
