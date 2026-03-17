Poskupljuju avionske karte: Evo šta morate znati prije putovanja

Cijene mlaznog goriva rastu kako rat na Bliskom istoku remeti snabdijevanje naftom, čime se uoči ljetne sezone stvara veliki pritisak na avio-kompanije.

Stručnjaci kažu da nije pitanje da li će avio-karte poskupjeti, već kada, za koliko i koliko će to trajati. Najviše će biti na udaru međunarodne rute na dugim relacijama, na kojima avioni troše znatno više goriva.

Neke avio-kompanije su već najavile povećanje cijena ili doplate za gorivo u nastojanju da nadoknade rastuće troškove.U SAD, izvršni direktor kompanije "United Airlines", Skot Kirbi, nedavno je upozorio da će poskupljenje avio- karata "vjerovatno početi uskoro" jer rastući troškovi goriva utiču na prevoz.

Rat u Iranu ograničava izvoz nafte i podstiče velike proizvođače poput Kuvajta, Saudijske Arabije i Iraka da smanje proizvodnju jer su sve veće prepreke za izvoz.

Podsjetimo, nakon što su SAD Izrael napali Iran, Teheran je uzvratio napadima na trgovačke brodove širom Persijskog zaliva i naftnu infrastrukturu u arapskim zemljama Zaliva. Napadi su efikasno zaustavili saobraćaj kroz Ormuski moreuz, uski prolaz kroz koji se prevozi značajan dio svjetske nafte.

Nestabilne cijene sirove nafte, koje su izazvale nagli rast maloprodajnih cijena benzina, imale su isti efekat na cijenu mlaznog goriva. Prosječna cijena u SAD dostigla je 3,99 dolara po galonu (3,8 litara) u petak, u odnosu na 2,50 dolara dan prjie početka rata prije dvije nedjelje, prema indeksu američkog mlaznog goriva Argus.

Indeks prati prosječnu cijenu koju avio-kompanije plaćaju za mlazno gorivo na glavnim američkim aerodromima. Podaci Biroa za statistiku transporta Ministarstva saobraćaja SAD pokazuju da su američke avio-kompanije plaćale oko 2,36 dolara po galonu goriva u januaru.

Neke avio-kompanije su djelimično zaštićene od iznenadnih skokova cijena putem "hedžing", strategije koja im omogućava da fiksiraju cijene goriva mjesecima ili čak godinama unaprijed. Ali ne osiguravaju se tako sve avio-kompanije, a one koje to čine obično su zaštićene samo za dio svojih potreba, što znači da dugotrajni skokovi cijena mogu dovesti do toga da više prevoznika poveća cijene.

Zatvaranje vazdušnog prostora na Bliskom istoku zahtijevalo je preusmjeravanje letova, što može i u budućnosti da znači duže rute, dodatnu potrošnju goriva i veće operativne troškove.

Putnici mogu osjetiti uticaj svih ovih faktora na nekoliko načina. Avio-kompanijemogu dodati ili povećati doplate za gorivo, dodatnu naknadu uobičajenu među prevoznicima van SAD koja se dodaje pored osnovne cijene karte.

Međutim, veliki američki prevoznici ne naplaćuju posebnu doplatu za gorivo.

Umjesto toga, oni uračunavaju troškove goriva u ukupnu cijenu karte, što znači da će svako povećanje vjerovatnije biti prikazano kao viša osnovna cijena za putnike, prema rečima Tajlera Hosforda, direktora bezbjednosti u globalnoj firmi za upravljanje rizicima International SOS.

Avio-kompanije takođe mogu prilagoditi ono što naplaćuju za premijum dodatke - bolja sjedišta, sjedišta sa dodatnim prostorom za noge, predati prtljag ili prioritetno ukrcavanje - kao još jedan način da nadoknade veće operativne troškove. Za potrošače to znači da čak i ako osnovna cijena ne poraste odmah, ukupni troškovi putovanja bi i dalje mogli da se povećaju kada uračunaju te dodatne naknade.

Ako više cijene goriva potraju,avio-kompanije takođe mogu da prilagode rasporede ili smanje određene rute, rekao je Kristofer Anderson, profesor na poslovnoj školi Univerziteta Kornel. Teško je tačno predvidjeti koliko bi cijene karata mogle da porastu.

Gorivo obično čini 20% do 25% operativnih troškova avio-kompanije, što ga čini drugim najvežim troškom poslije rada, objasnio je Rob Briton, vanredni profesor marketinga na Univerzitetu Džordžtaun i penzionisani rukovodilac kompanije "American Airlines".

Nagli porast cijena goriva stoga može imati veliki uticaj na budžete avio-kompanija. Hongkonški prevoznik Cathay Pacific saopštio je da će povećati svoju doplatu za gorivo počev od srijede.

Avio-kompanije koje su najavile povećanje cijena ili nove doplate

"Air France-KLM" je saopštio da bi povratne ekonomske karte na letovima na dugim relacijama mogle da porastu za oko 50 evra. "Air India" je u četvrtak uvela doplatu za gorivo na određenim rutama. Od 18. marta doplata će se povećati do 50 dolara za sve karte za Evropu, Sjevernu Ameriku i Australiju. "Hong Kong Airlines" je povećao doplate za gorivo na nekoliko ruta od četvrtka. "FlySafair" u Južnoj Africi je najavio privremenu doplatu za gorivo.

Savjeti za putnike

Stručnjaci kažu da putnici koji planiraju ljetna putovanja mogu darezervišu karte ranije, umjesto da čekaju ponude u posljednjem trenutku i tamo makar malo uštede. Brže osiguravanje cijena karata, posebno uz fleksibilne opcije rezervacije koje omogućavaju promjene, može pomoći u obezbjeđivanju nižih cijena prije nego što ih avio-kompanije dodatno prilagode.

Hosford, direktor bezbjednosti u Internašonal SOS-u, predlaže putnicima da ostanu fleksibilni sa datumima putovanja, provjere cijene na obližnjim aerodromima i prate cijene. On ukazuje da ne treba čekati "savršenu ponudu", već što prije uzeti najpovoljniju.

